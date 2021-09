Las Rosas, Bouquet, Montes de Oca y Las Parejas: distribuirán test para la prevención de cáncer de colon

La Agencia de Control del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud, capacitó en prevención del cáncer de colon a equipos de salud de localidades del departamento Belgrano para sumar de esta manera a sus SAMCO y Centros de Salud a la red de efectores públicos con distribución de Test de Sangre Oculta, un sencillo testeo que permite a prevención y detección temprana del cáncer colorrectal. De nuestra ciudad participaron el Director del hospital Dr. Alejandro Luna, un bioquímico y tres enfermeras.

Las Parejas, Bouquet, Montes de Oca y Las Rosas se incorporan así a la entrega de Test gratuitos de prevención del cáncer de colon para hombres y mujeres entre los 50 y 75 años. La red de distribución de Test alcanza a unas 50 localidades de 10 departamentos y continúa creciendo.

La jornada fue dictada por personal de la Agencia provincial de Control del Cáncer en el auditorio Casa del Bicentenario de Las Parejas, donde profesionales de distintos equipos de atención primaria de la provincia recibieron la capacitación previa para la lectura de muestras con este tipo de Test que distribuye el Instituto Nacional del Cáncer a través del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El cáncer de colon y su testeo preventivo. Pese a que el cáncer de colon y recto (CCR) es uno de los tumores malignos más frecuentes, es también uno de los más fáciles de diagnosticar y de prevenir. Se ubica en el tercer lugar entre los tumores con mayor incidencia en hombres y mujeres, y es la segunda causa de muerte por cáncer en Santa Fe. Sin embargo, detectado tempranamente sus posibilidades de cura son de más del 90 por ciento.

La prevalencia del cáncer de colon y recto se da en su gran mayoría en hombres y mujeres adultos, mayores de 50 años y hasta los 75. Es por este motivo que a partir de esa edad deben realizar todos los años un Test de Sangre Oculta en materia fecal, que detecta la posible presencia de pólipos o adenomas, que pueden crecer lentamente, en un período de entre 10 y 15 años hasta transformarse en cáncer.

El Test de sangre oculta en materia fecal (TSOMF) es un análisis simple, fácil de realizar, que no produce molestias, no requiere dieta previa, y que detecta la presencia de sangre en materia fecal no observable a simple vista. Permite entonces detectar signos de posibles lesiones colónicas que requieren mayor estudio.