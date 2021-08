Fin de cosecha 20/21 – Saldos y precios

La semana pasada se dio por finalizada la cosecha de maíz 20/21, y con esto culmina la campaña, que resultó en volúmenes de 50,5 millones de toneladas de maíz, 43,5 de soja, 3,4 de sorgo, 2,7 de girasol, 17 de trigo y 4,1 de cebada, totalizando más de 104 millones de toneladas de granos. Veamos brevemente lo comercializado de esta cosecha y los precios que siguen hacia la 21/22.

Cultivos de invierno:

- Trigo: De 17 millones de toneladas levantadas, se llevan comercializadas 15,2, es decir, más del 89% de la cosecha. Más de 14 millones de toneladas ya tienen precio, y, proporcionalmente resta poner precio a 17% de la cosecha, algo menos de 3 millones de toneladas. La distribución de ventas con precio comenzó en abril 2020 con ventas anticipadas. En el gráfico puede verse la evolución del precio futuro diciembre 2020 desde que iniciaron las ventas anticipadas con precio, hasta diciembre, y a partir de ahí la evolución del disponible de trigo Rosario. Los precios futuros a los que se cerró precio por 3 millones de toneladas, rondaron entre U$S 160 y 180/TN desde abril hasta agosto 2020, desde septiembre 2020 hasta enero 2021, los precios escalaron desde U$S 190 a 240/TN, y en ese período se cerró precio a 4 millones de toneladas, 7 millones de toneladas fueron preciadas desde febrero 2021 hasta ahora, a precios que fluctuaron entre U$S 200 y 240/TN. Con esta distribución de ventas se alcanza hasta ahora un precio promedio para el trigo 20/21 de U$S 203/TN.

- Cebada: De 4,1 millones de toneladas, entre cervecera y forrajera, se llevan comercializadas con precio 3,5 millones de toneladas. Si bien la distribución de las ventas varía respecto a trigo, sabemos que los precios giran en torno a ese cereal, algo por encima cuando se trata de cebada cervecera, y por debajo del precio del trigo, cuando hablamos de cebada forrajera. Más de 60% corresponde a cebada cervecera, y 34% a forrajera. Los precios promedio alcanzados también superarían U$S 200/TN.

Con un trigo disponible entre U$S 225-230/TN, y el futuro diciembre 21 por encima de U$S 230/TN, frente a una campaña 21/22 que amenaza con lluvias inferiores a lo normal, no hay apuro en vender y preciar los saldos de cereales 20/21. Hasta fin de agosto 2021 se lleva vendido en forma anticipada y con precio más de 4 millones de toneladas de trigo 21/22, más de 1 millón de toneladas de cebada forrajera y apenas 200 mil toneladas de cebada cervecera. Los precios futuros diciembre 2021 fluctuaron entre U$S 200 y 230/TN. Los buenos precios alientan a seguir cerrando precio de la 21/22 en forma anticipada, y se recomienda evitar avanzar por encima del 40-50% de mercadería que espera ser cosechada, según el riesgo productivo de cada zona, considerando los perfiles de suelo con limitada humedad, y un panorama de lluvias por debajo de lo normal para los próximos tres meses.

Cultivos de verano:

- Soja: 43,5 millones de toneladas de soja 20/21 cosechadas, y a la fecha se lleva puesto precio sobre 22,2 millones, es decir que más de 50% de la cosecha actual, aún no tiene precio. Las ventas con precio se han distribuido como podemos ver en el gráfico, ventas anticipadas de marzo a noviembre 2020, 2 millones de toneladas con precios entre U$S 215 y 270/TN, 10 millones de toneladas desde diciembre 2020 hasta mayo 2021, a precios entre U$S 300 y 345/TN, y otras 10 millones desde junio hasta ahora, a precios entre U$S 300 y 340/TN. El precio promedio logrado hasta ahora es de U$S 320,5/TN. Con precios disponibles en torno a U$S 330-340/TN, y futuros noviembre 21 y enero 22 por encima de U$S 345/TN, se recomienda promediar hacia arriba y cerrar precio por encima de U$S 340/TN, evitando llegar a fin de año con más de 20-30% de la mercadería.

- Girasol: Con una cosecha 20/21 de 2,7 millones de toneladas, se lleva comercializado con precio casi 2,4 millones de toneladas. Los precios alcanzados por girasol han sido excepcionales, por lo que se cierra una campaña con excelentes precios promedio, mientras avanza la siembra por más de 9% de la superficie, y ya se están vendiendo en forma anticipada y con precio más de 160 mil toneladas de la 21/22.

- Maíz: La cosecha 20/21, recién finalizada, nos deja un total de 50,5 millones de toneladas, de las que ya se han comercializado con precio casi 33 millones, es decir, más de 65% de la cosecha actual, ya está vendida y con precio. Veamos la distribución de las ventas.

Fueron vendidas con precio en forma anticipada 5 millones de toneladas, desde febrero a octubre 2020, con valores entre U$S 120 y 160/TN, de octubre 20 a enero 21 fueron vendidas 5 millones más con precios que subían desde U$S 160 a 200/TN, entre febrero y abril 21 fueron vendidas 8 millones de toneladas en torno a U$S 200/TN, y, por último, desde mayo hasta ahora, se han comercializado con precio 15 millones de toneladas a valores que han caído desde máximos de U$S 240 hasta 180/TN. El precio promedio alcanzado hasta ahora por el maíz 20/21, es de U$S 188,5/TN. Considerando que resta apenas 35% por preciar, con el futuro diciembre 21 a U$S 203/TN, evitar vender a menos de U$S 190/TN. Recordar que la oferta forrajera es limitada, y el saldo a comercializar ajustado hasta la nueva cosecha, amenazada por lluvias inferiores a lo normal.

- Sorgo: Con 3,4 millones de toneladas cosechadas en la presente 20/21, se llevan comercializadas con precio más de 2 millones de sorgo granífero. Los precios alcanzados en ocasiones superaron a los de maíz. Se espera una siembra superadora para este año, sobre todo considerando perfiles muy descargados de humedad. De la futura 21/22 se llevan comercializadas con precio más de 336 mil toneladas, mostrando el interés en capturar precios altos, atados a los de maíz.

CONCLUSIONES: La campaña 20/21 se dio por finalizada, conocemos los saldos a comercializar, con menos de 18% de trigo, menos de 15% de cebada, más de 51% de soja, 11% de girasol, 35% de maíz y 41% de sorgo. En estas proporciones vemos a la soja marcando el protagonismo en las reservas de valor del productor. Los precios promedio alcanzados hasta ahora son superadores para la oleaginosa, positivos para trigo y maíz. Nivelar la balanza de ventas, y priorizar poner precio sobre el grano que mejor cotización presenta, y más reservas tiene en los almacenes del productor. Analizar las decisiones comerciales tomadas en el pasado, los precios promedio resultantes, y las acciones a corregir en el futuro, para avanzar en la gestión comercial, que nos lleve a elevar el nivel de precios promedio alcanzados, estabilizando rentas que permitan seguir desarrollando las agroempresas.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

