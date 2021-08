Se filmó en Rosario «3 de 10», primera película del país que visibiliza el acoso escolar

El acoso escolar, o bullying, es una problemática propia de la niñez y la adolescencia que ha tomado otra trascendencia en los últimos años, ganando espacio en la educación en general. Sin embargo, este flagelo está lejos de ser erradicado y aún queda mucho trabajo por delante. En ese marco es donde ahora aparece «3 de 10», la primera película del país en abordar el acoso escolar, la cual terminó de filmarse este fin de semana enteramente en Rosario. Para conocer más sobre el largometraje, Con La Gente dialogó con Arístides Álvarez, principal impulsor del proyecto y presidente de la Asociación Civil «Si Nos Reímos Nos Reímos Todxs», ONG especializada en el abordaje del bullying.

Este proyecto comenzó en los inicios del 2021 y se terminó concretando este último fin de semana, con un maratónico rodaje de 26 horas en el que se filmó la totalidad de la película. La locación utilizada fue el Complejo Educativo Gurruchaga, en el barrio Luis Agote, que sirvió como escenario de toda la historia. El avance de la película ya tiene fecha, el 23 de septiembre, y se espera que esté lista para fin de año.

En primer lugar, Álvarez aclara que «3 de 10 es una ficción, no es un documental». Y agrega: «Tenemos el orgullo de decir que es la primera película en el país que aborda el acoso escolar en forma específica, y no soslayadamente como se ha hecho en una serie o película».

«Narramos tres historias de chicos que sufren acoso en un colegio secundario imaginario, y tratamos de visualizar ese tema y dejarlo para que se trabaje en las escuelas, los clubes y todos los espacios donde sociabilizan los niños y adolescentes. Pretendemos interpelar, poner el tema en la mesa para hablarlo. No acusamos ni culpabilizamos a nadie, no hay víctimas ni victimarios, son hechos que ocurren y que lamentablemente estaban y están naturalizados. Lo que queremos es que esto no suceda más, que se hable del tema y que se reflexione. Creemos que la película va a ser una excelente herramienta para trabajarla en los distintos espacios» , explicó.

Además, el presidente de la ONG contó que es una idea que ya existía hace tiempo: «Este es un proyecto que tenía en la cabeza desde hace varios años, lo que quería era una obra de teatro o una película. Había hablado con muchos directores, les parecía una buena idea pero no se concretaba. Hasta que apareció Fernando Foulques, que es un cineasta rosarino, que me dijo que era una excelente idea. En enero me llamó para que le demos para adelante: lo dijo y lo concretó. En siete meses hicimos el guion, el casting y el fin de semana pasado rodamos de forma completa. Ya podemos anunciar que el jueves 23 de septiembre hacemos el lanzamiento oficial con el tráiler. A fin de año haríamos el estreno de la película. Es algo maratónico».

Sobre el contenido de «3 de 10», Álvarez explicó: «Con Fernando pensamos que la película no tenía que tener ese típico final hollywoodense. Tiene un final abierto que te invita a la reflexión».

«Salvo una escena que se filmó en la calle, la película entera se grabó en la escuela Gurruchaga que nos cedió la locación. Nos instalamos el fin de semana ahí y tuvimos 26 horas de rodaje. Tenemos un gran agradecimiento a la escuela que se portó muy bien. La escuela tiene una impronta en la ciudad en relación al arte, por lo que fue el lugar ideal», destacó.

Por otra parte, indicó que, pese a que aún no hay ni siquiera un avance, el proyecto ya tuvo una gran repercusión:

Sobre el acoso escolar, tema abordado específicamente en la película y en la ONG, expresó: «Este tema lamentablemente de alguna manera u otra siempre quedó postergado y naturalizado. Es hora de que se le dé la importancia que tiene, porque hay muchos chicos que sufren esto, no sólo las víctimas sino también quienes de alguna manera han ejercido el acoso. Esto redunda en una sociedad mejor, porque si solucionamos estos problemas en la niñez y la adolescencia, vamos a formar mejores ciudadanos, no tengo dudas».

Por último, sobre la película celebró la participación rosarina: «El director es rosarino, los actores también, tenemos actores profesionales, chicos recién egresados y chicos que son de la escuela Gurruchaga. Todos participaron ad honórem, es una película sin fines de lucro y que va a estar en un formato que va a posibilitar pasarla en una sala de primera línea hasta en el patio de una escuela. Eso es lo que queremos, que llegue a todas y a todos».

Fuente y fotos: Con la Gente Noticias

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe Rosario (@teleferosario)

Video: Telefe Rosario