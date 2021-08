¿El paseo de compras La Salada, se instalará en Tortugas?

Jorge Castillo, el empresario conocido como “El rey de La Salada” finalmente decidió instalar un nuevo paseo de compras a cielo abierto en la provincia de Santa Fe y eligió un lugar estratégico, tal como lo quería cuando comenzó a buscar algún predio rural cerca de la autopista Rosario–Córdoba. Confirmó a La Capital que el futuro emprendimiento estará en jurisdicción de Tortugas, localidad que pertenece al departamento Belgrano (Santa Fe), a pocos kilómetros del límite interjurisdiccional con la provincia de Córdoba. El predio queda a solo dos horas de Rosario y a 63 km. de Las Rosas, pudiéndose llegar al mismo por la autopista o la vieja ruta 9, donde no hay peajes.

«No me da la fecha para arrancar el emprendimiento para el Día de la Madre, como hubiera querido, pero lo encararíamos para fin de año. Me interesa instalarme del lado de Santa Fe y según lo que hablé con la dueña (de la locación elegida), está sobre el KM 417 de la ex ruta 9", cerca del Automóvil Club Argentino (ACA) de Tortugas», precisó Castillo.

Convencido de que el campo que le ofrecieron a pocos kilómetros de Tortugases el ideal, Castillo se aventuró a decir que “el lugar y la decisión están”. Sin embargo, aclaró que en estos momentos “está complicado el tema de la inversión por lo que hay que esperar para ver qué pasa con esta pandemia de Covid-19”.

En esa línea, mencionó que con la llegada de la variante Delta al país, «hay una psicosis de que se podrían volver a cerrar los lugares de compras de este tipo pero si vemos cómo está el tema de la vacunación, vamos bien. Da la impresión que se acabó el receso y la posibilidad de que nos paren y no nos dejen laburar. Pero si viene esta variante a la que le hacen tanta publicidad y nos vuelven a cerrar sonamos, porque quedamos a mitad de camino», analizó.

Fácil acceso. El lugar mencionado se ubica a poco más de 100 kilómetros de Rosario y a menos de 300 de la ciudad de Córdoba, a unas tres horas y media de La Docta. «Aún no compré ni alquilé porque no está la situación económica para andar moviéndonos ahora con mi gente (los feriantes). Me da la impresión que voy a arrancar y me voy a quedar a mitad de camino y eso es malo para el negocio, por eso decidí esperar unos meses», especificó el Rey de la Salada.

Más allá de las adversidades eventuales, Castillo está entusiasmado: «Avancé, porque elegí el lugar y eso es fundamental. Es ese, no hay otro. Tengo la subida y la bajada de la autopista cerca y, si bien es un momento bueno para invertir, teniendo en cuenta las elecciones, voy a esperar un poco más para arrancar».

