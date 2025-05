La jornada comenzó con grandes expectativas para Tedeschi. En la serie única del Fiat 600 TS, en la que participaron trece vehículos, el piloto largó desde la séptima posición y logró una destacada remontada para cruzar la meta en el tercer lugar. Confirmando el excelente ritmo de su máquina, resaltó que su auto "hizo el récord de vuelta en la serie", un hecho respaldado por los registros oficiales que muestran su tiempo de 1:52.648 como el más rápido.

Una Final con Sabor Agrio

Para la carrera final, Pablo se ubicó en la tercera posición de la grilla de largada. Su inicio fue espectacular, según sus propias palabras: "Largué tercero a la final, piqué en punta en la largada, una largada espectacular". Sin embargo, la ventaja no duraría mucho. "En la segunda vuelta me queda con mucha temperatura los frenos delanteros, me pasa la cola en un frenaje, quedamos quinto ahí", relató el piloto.

Lejos de rendirse, Tedeschi inició una férrea recuperación. "Me recupero, empiezo a ir para adelante de vuelta, los alcanzo a los punteros", explicó. El punto de inflexión ocurrió en la vuelta siete u ocho, cuando intentó una audaz maniobra para tomar la delantera. "Veníamos con un gran ritmo, me tiro por adentro en una curva para hacer un tres por uno, y veníamos agarrando la punta, ya estaba el auto puesto por dentro", describió. Lamentablemente, la situación se complicó: "Me aprieta de afuera hacia adentro uno de los autos, y para no golpear el auto, porque tengo carrera este fin de semana, prioricé frenar para no ir al roce, y bueno, me pasa la cola trasera, y entramos en trompo", detalló.

Es maniobra no buscada frustró sus aspiraciones de victoria. "Una lástima, porque estábamos para ganarla", afirmó Tedeschi, quien finalmente cruzó la meta en el cuarto lugar. Pese al incidente, el piloto destacó que no hubo daños graves en el vehículo y se mostró satisfecho con el rendimiento general.

Mirada al Campeonato

Este resultado, aunque no fue la victoria esperada, mantiene a Pablo Tedeschi en la segunda posición del Campeonato ACAPSFE 2025 de Fiat 600 TS, con 90.5 puntos, solo por detrás de Gastón Daniele, quien lidera con 114.5 unidades. "Acá seguimos prendidos, seguimos segundo en el campeonato, así que seguimos bien", aseguró Tedeschi.

Próximo desafío

Con la vista puesta en la próxima fecha en San Jorge, el piloto confía plenamente en el potencial de su auto, al que describió como "un misil".