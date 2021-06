Estafan a una familia de El Trébol en $565.000

Todo ocurrió el domingo, le otorgaron un crédito que no solicitó y rápidamente transfirieron el dinero a otra cuenta.

Guillermo Celotti y su familia fueron las víctimas de este lamentable robo. Todo ocurrió el domingo, le otorgaron un crédito que no solicitó y rápidamente transfirieron el dinero a otra cuenta: «En la tarde del lunes ingresé a mi home banking de Banco Galicia para realizar una actividad bancaria y me encontré con este movimiento de cuenta».

Banco Galicia le había depositado $560.000 de un crédito que nunca solicitaron: «Constaté que me habían acreditado $560.000 de un crédito otorgado por dicho monto a pagar en 48 cuotas a una tasa cercana al 65 por ciento».

La estafa a Guillermo Celotti no solo quedó en el abultado crédito: «A demás del monto del crédito ($560.000) retiraron otros $5.000 que había en la cuenta, en total la estafa es de $565.420».

Completamente desprotegidos: «Muchas veces escuchamos que te engañan haciéndote ir a un cajero electrónico o sacando información sobre los datos puntuales de la cuenta, pero en este caso no pasó nada de eso, en ningún momento recibí ni llamados telefónicos ni correos electrónico, y tampoco me adherí a ningún tipo de servicio, es de no creer».

El médico gastroenterólogo realizó la denuncia en la misma jornada del lunes: «Ayer mismo hice la denuncia en la Comisaría IV sobre el delito ocurrido».

Sin respuestas por parte del Banco. «Intentamos comunicarnos con el banco vía telefónica, por WhatsApp, por mail y todas las vías de contacto que ofrece el banco y hasta el momento no obtuvimos ninguna respuesta».

«Estamos ciento por ciento desprotegidos». «Estamos viendo con un abogado y Defensa del Consumidor para poder salir ilesos de esta estafa, estamos ciento por ciento desprotegidos, como puede ser que te den tan fácilmente un crédito que no solicitaste, lo transfieran a una tal Jesica Ivana Milanesio y ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros».

Hechos que indignan: «Estamos muy angustiados pasando un mal momento con nuestra familia, desde el Banco no hay ningún tipo de respuestas, estamos investigando por nuestra cuenta y en comunicación con otras víctimas de casos similares al nuestro. Somos cerca de 400 los estafados por maniobras similares. »

«No sabemos que hacer el próximo mes es el vencimiento de la primera cuota que arranca en el orden de los $37.000″.

Fuente: Canal 1