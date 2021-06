Perotti dijo que Santa Fe quiere comprar vacunas pero no hay disponibles

El gobernador de Santa Fe valoró la sanción de la ley que autoriza la compra de vacunas por parte de la provincia. Esa normativa fue aprobada el último jueves por la Cámara de Diputados. Pocos días después, la ministra Martorano adelantó la decisión del gobierno provincial de iniciar gestiones ante los laboratorios para comprar dos millones de dosis de vacunas contra el Covid.

Este martes, reafirmó la voluntad de la provincia de comprar, aclaró que el trámite no es sencillo debido a la alta demanda global. Explicó que no hay disponibilidad de dosis en el mercado y que la adquisición debe darse con todas las garantías para que el insumo sea seguro. Dijo además que las gestiones por parte del Estado santafesino comenzaron hace más de dos meses y una de las dificultades que se presentan es que “hay muchos intermediarios que ofrecen lo que no tienen y que no dan garantías”. Como plazo, señaló que recién en septiembre u octubre podría concretarse la operación; entre tanto, la provincia continuará inoculando a su población con las vacunas que envía la Nación.

“No hay vacunas que uno pueda ir con la plata y comprarlas. Aun cuando tengamos el dinero, eso no existe”, señaló el mandatario santafesino en declaraciones a LT10. Perotti agregó que “no es un problema de plata ni de decisión, sino de seriedad en la operación” y señaló que “puede haber vacunas para setiembre u octubre, pero para ahora no”.

“Nosotros ya iniciamos el proceso y la provincia cuenta con organismos inscriptos para poder hacer la importación”, anticipó Perotti. Y recordó, en ese sentido, que el Estado nacional tiene contratos firmados por 65 millones de dosis de las cuales han llegado hasta el momento solo 17 millones de dosis, poco más de una cuarta parte.

Según el gobernador santafesino, la compra de las vacunas contra el Covid “no es una operación sencilla” porque “hay que detectar el laboratorio, confirmar que la vacuna esté autorizada, que esté validada por Anmat, que tenga calidad en origen, chequear su trazabilidad en el traslado hasta nuestro país. Todo esto para que tengamos vacunas seguras. Es un proceso difícil, pero la decisión está tomada. En esto no nos tienen que convencer de nada”.

Uno de los obstáculos que mencionó Perotti es que, hasta que los laboratorios no cumplan con las entregas comprometidas con el gobierno nacional, no pueden venderles vacunas a las provincias.



Fuente: elciudadanoweb.com