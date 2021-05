Soja y maíz: clima, río y precios 21/22

El mercado de granos, un lugar de reunión entre la oferta y la demanda, conformado por coberturistas, que disponen o necesitan de materias primas para vender o comprar, y por especuladores, que compran y venden, con el objetivo de ganar diferencias de precios. Si bien los volúmenes de dinero y velocidad de operaciones de los coberturistas son generalmente muy inferiores a volumen y velocidad de operatorias de especuladores, entramos en una etapa del año, en que estos últimos tomaran decisiones, enfocados fuertemente en aspectos que afectan a los coberturistas, el clima principalmente. Veamos entonces, próximos a entrar al bimestre más caliente del mercado internacional de granos, junio-julio, que podría pasar clima mediante, para tomar decisiones comerciales de corto y mediano plazo.



El fin de semana que acabamos de transcurrir, traía fuerte expectativa de lluvias sobre Estados Unidos, donde la siembra 21/22 ya se ha completado en más del 80% del maíz y más del 60% de la soja, pero las lluvias llegaron en menor medida que lo esperado, y los precios de la semana bailaran al compás de que se materialicen o no los pronósticos para los próximos diez días, que anuncian 20 a 40 milímetro para el centro este de USA, donde muchos estados productivos con marcadas necesidades de humedad en el suelo, no tienen margen para soportar sequía los próximos días, en plena emergencia de soja y maíz. De concretarse estas lluvias, posiblemente seguirán las pérdidas de precios futuros en Chicago para la 21/22 de soja y maíz.



En cuanto a Brasil, gran parte del área de maíz safriña 20/21, no pronostica lluvias para los próximos diez días, y se esperan más recortes productivos que los proyectados hace algunas semanas. Esto ya está tomado al alza por el mercado, así como la compra de maíz argentino de parte de Brasil. Sin embargo, de empeorarse este panorama, los precios de maíz nuevo en USA, tendrán un condimento extra para sostenerse en el corto plazo.



Fuente: www.windy.com

Finalmente, en gran parte del centro este de nuestro país, se registraron lluvias este fin de semana, y no se esperan nuevas precipitaciones por los próximos diez días. Sin embargo, la región de Misiones, Sur de Brasil y este de Paraguay, pronostican lluvias entre 20 y 40 mm, lo que aporta, aunque débilmente, a mejorar la situación de la hidrovia a través de la que se exporta la mayor parte de nuestras materias primas.



En el siguiente mapa, pueden verse los niveles hidrométricos del Río Paraná, en los tramos desde el Puerto San Martín, Rosario, hasta Buenos Aires. Todo el trayecto desde San Martin hasta Zarate, se encuentra con aguas bajas, y la mayoría de los puntos de control permanecen en baja. Los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA), para los próximos tres meses, siguen siendo desfavorables, y no permite esperar una recuperación franca en los niveles hidrométricos, lo que complica la logística de exportaciones locales, que requiere de niveles de dragado intensos, y eleva el riesgo a buques de quedar varados al ingresar y cargar en los puertos de Rosario-Santa Fe.





Fuente: Instituto Nacional del Agua. Visualizador de información hidrológica.

El período entre mayo y agosto, se caracteriza por fuerte ritmo exportador de maíz y productos del complejo sojero (grano, harina y aceite), por lo que esta bajante, que trae problemas por segundo año consecutivo, podría limitar el ritmo normal de exportaciones, y transformarse en una disminución de oferta internacional, por problemas logísticos. Esto daría presión alcista a nivel internacional, pero bajista a nivel local, por no poder sacar la mercadería al ritmo necesario desde los puertos, ralentizando las compras del sector exportador.



Así los precios locales de la soja y maíz 20/21, en torno a U$S 340 y 215/TN respectivamente, tendrían condimentos bajistas locales los próximos meses, y podrían sumarse conflictos comerciales, consecuencia de las recientes restricciones a la exportación de carnes, que amenazan con medidas de fuerza como cese de comercialización de granos, o, por la situación sanitaria, paros de trabajadores portuarios por reclamos sanitarios, como el declarado la semana pasada. Esto debe hacernos pensar en las proporciones de nueva cosecha con precio logrado hasta ahora, para evitar dejar gran proporción de la 20/21 sin precios y/o cobertura de precios.

Por último, el clima en Estados Unidos será el centro de atención de los próximos meses, y, podría traer nuevas subas para los futuros de la 21/22, en caso de lluvias deficitarias o temperaturas extremas, pero, ante los altos niveles de precios alcanzados, los recorridos alcistas no serían muy largos, y por el contrario, si el clima definiera buena cosecha en USA, hay riesgo de un largo recorrido bajista, que podría llevar los actuales precios futuros locales de soja y maíz, en torno a U$S 315 y 180/TN respectivamente, a escalones muy inferiores.

Conclusiones: El panorama climático internacional y local, se muestra hostil para los precios, con buenas lluvias para Estados Unidos y baja reposición para el Río Paraná en nuestro país, complicando los meses más agroexportadores del año, entre mayo y agosto, con posibles conflictos adicionales.

Aún el nivel de precios para la soja y maíz 20/21, son excelentes, y, a pesar de la coyuntura local, las herramientas comerciales, futuros y opciones, permiten cubrir estos precios, para ventas que quieran o necesiten ser derivadas hacia los próximos meses. Al mismo tiempo, y sin haber terminado la cosecha 20/21, mirar los futuros 21/22 de soja y maíz, y cubrir parte de la cosecha que proyecta ser sembrada.



Los especuladores buscan ganar diferencias de precios, asumiendo el riesgo precio que los coberturistas quieren deslindar. Si se afianza la cosecha estadounidense, la velocidad de salida de estos especuladores, vendiendo sus posiciones compradas, podrían generar bruscos recortes de precios, como se vio la semana pasada. Tanto productores como consumidores de materias primas, están del lado de los coberturistas, y es buen momento para cubrir precios de venta de corto y mediano plazo con futuros o PUT, y, para los compradores, proponer precios de compra, ante las bajas de la semana pasada, y cubrirse con flexibilidad a la baja a través de opciones CALL.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]