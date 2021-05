Pico de casos de Covid en Armstrong: 55 positivos en 24 horas

"Como ustedes se sorprendieron nosotros también. Nos preocupamos por esta cifra y es alarmante." dijo la directora del SAMCo armstronense Dra. Verónica Barone. "Creo que la única explicación lógica es que hay algo que no estamos haciendo bien, debemos rever los protocolos que estamos usando, el cumplimiento, las reuniones sociales, no puede haber 55 casos positivos en un día".

"En el hospital de Armstrong en este momento solo queda una cama en la terapia y no quedan camas covid. El Hospital Provincial de Rosarió colapsó y no quedan mas camas. LLegará un momento que todos los efectores de salud vamos a llegar a eso”", continuó. "Por suerte en Armstrong son muy pocos los casos que resultan en internación, pero el colapso sanitario se esta dando en toda la región y en todos lados. Esta mañana debimos derivar a una embarazada a Villa Constitución".

Sobre el comunicado emitido el fin de semana por el Comité de Emergencia Sanitaria de Armstrong expresó que se vió sorprendida por el mismo. "De mi parte me sorprendió, no estoy de acuerdo. Por algo y para algo se toman las medidas; mucha gente puede estar en desacuerdo, pero nosotros como sistema de salud viendo que estamos cansados y colapsados, nos sorprende. Sobre todo lo que se pone en las redes sociales. Yo los invito a todos a ponerse una hora el equipo de protección y entren a terapia intensiva, es terrible. Todo el personal de salud esta trabajando más de las horas que les corresponde, no damos abasto”, enfatizó Barone.