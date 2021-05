A pesar del nuevo decreto provincial en Armstrong se permitirá la apertura de gimnasios

La Secretaria de Gobierno de Armstrong Daniela Pérez dijo que "los sorprendió un decreto, donde suspende funcionamiento de clubes, gimnasios, fútbol 5, actividades religiosas, y todas las actividades en lugares cerrados”.

Y agregó: “nos parece que si tenemos que hacer el esfuerzo para bajar los contagios, los hacemos todos juntos o no individualmente en sectores que han sido muy perjudicados el año pasado”.

¿La redacción del comunicado no fue consensuado con los integrantes del comité de salud?

“Si bien formamos parte todos, obviamente la mayoría avaló no compartir el decretó”, dijo Pérez. "Aseguró que, “el municipio más allá de cuidar la salud de la población, también tenemos que garantizar la fuente de trabajo. Vamos a permitir que trabajen bajo control”.



Finalmente entonces el Municipio no se adhiere a lo establecido por el Decreto provincial, los gimnasios seguirán abiertos, mientras los clubes acatan y cierran por decisión propia hasta el 21 de mayo.