Dos cosechas a la vista, a gestionar la comercialización

Mientras la 20/21 va completando su ciclo, con un tercio de la soja levantada y un quinto del maíz, la 21/22 muestra precios insuperables a siete meses de la cosecha de trigo y doce de soja y maíz. Se están tomando decisiones, y es fundamental avanzar en las mismas, con una proactiva planificación productiva y comercial.

Para poner en perspectiva histórica los precios actuales y futuros, se muestra en gráfico los precios de soja, trigo y maíz disponibles en Rosario, desde 2004 hasta la fecha. El máximo disponible en soja fue en septiembre de 2012, U$S 442/TN, mientras hoy alcanza U$S 332/TN. El máximo local alcanzado en maíz fue en junio de 2016, U$S 217/TN, y hoy cotiza U$S 214/TN. En cuanto a trigo, se hace la salvedad que, en 2013, desde abril a noviembre de ese año, se alcanzaron precios inimaginables para este cereal, tocando máximos de U$S 750/TN, no obstante, la exportación ese año no alcanzó esos precios, sino que se exportó en valores en torno a U$S 330/TN, y la exportación no hizo compras en ese período de tiempo. Solo se compraron 150 mil toneladas de parte de la industria, en el período de picos de precio del trigo en 2013, entre octubre y noviembre 2013. Saliendo de ese atípico momento del mercado de trigo, que no representa una realidad que pueda volver ni ser aprovechada, tomamos el máximo de mayo 2018, cuando alcanzó U$S 257/TN, hoy el disponible toca U$S 218/TN.





Fuente: Elaboración propia en base a datos históricos MATBA y Pizarra Rosario

TRIGO: La comercialización de trigo 20/21 ya tiene precio en el 62% del volumen cosechado, 6,4 millones de toneladas quedan por preciar, para el saldo de trigo 20/21. Considerando precios desde el disponible hasta el futuro septiembre 2021 entre U$S 218 y 223,5/TN, promediar U$S 220/TN será lo más probable para el saldo a comercializar.

Respecto al trigo nuevo, que aún no ha sido sembrado, con precios futuros a diciembre y enero 2022 en U$S 216,5 y 218,5/TN, cubrir estos precios, considerando una campaña que alienta a la siembra de trigo desde el clima y el mercado, ya se habla de una potencial cosecha en 22 millones de toneladas. A la fecha hay 1,4 millones de toneladas de trigo 21/22 con precio en el mercado físico, y 281.500 toneladas con coberturas de futuros en el MATBA-ROFEX. La planificación de siembra ya se ha hecho, y se sabe la superficie destinada a trigo y los rendimientos potenciales, por tanto, cubrir precios de venta hasta de un 30% del potencial de cosecha, es minimizar riesgo de baja de precios, y, dado que las coberturas de precios en los mercados de futuros, no representan compromiso de entrega, no nos expone a tener que cumplir con la entrega de físico. Se recomienda, sin embargo, considerar potenciales productivos de cada campo, y tomar decisiones en función de los riesgos productivos particulares, conocidos por el historial de cada lote.

MAÍZ: Con la cosecha 20/21 avanzando en casi 20% de la superficie nacional, y más de 10 millones de toneladas ya levantadas, se ha comercializado con precio 40% de 46 millones de toneladas esperadas para este año. Con precios desde el disponible y futuros hasta diciembre 2021, entre U$S 214 y 222/TN, considerando que los máximos nunca superaron a nivel local U$S 220/TN, a pesar de las amenazas internacionales de menor volumen de maíz, dado el posible fracaso de cosecha de maíz safriña en Brasil, se recomienda cubrir y/o transformar liquidación de maíz en insumos 21/22.

Pasando a la 21/22, con precios futuros abril y julio 2022 en U$S 194 y 180,5/TN, no hay registros aún de ventas futuras en el físico, pero ya se han hecho coberturas en el MATBA-ROFEX por 384.100 toneladas de maíz a cosechar el año que viene. La fuerte precampaña de maíz 21/22 deja ver que habrá, así como en trigo, un aumento de superficie de siembra de maíz, y quedamos comprados con un cultivo caro, y, a los precios futuros mencionados, con excelentes resultados. No obstante, la continuidad de estos precios depende de multitud de factores, entre ellos, la buena o mala campaña del Hemisferio Norte, y la futura cosecha de Brasil 21/22. Por tanto, cerrar compra de insumos 21/22 a precios futuros de la 21/22 es recomendable. Al igual que trigo, cubrir 30% del futuro maíz temprano y tardío, es acotar riesgo precio, a excelentes valores.

SOJA: Con casi 40% del volumen de soja esperado para esta cosecha, ya trillado, se acumulan 17 millones de toneladas, y se ha comercializado con precio apenas 8,25 millones. Con precios desde el disponible hasta el futuro noviembre 2021, entre U$S 332 y 351.5/TN, convertir a insumos y cancelación de cuentas lo máximo posible, y avanzar en coberturas de precio para las posiciones futuras en las que se hayan asumido compromisos de pagos.

En cuanto a la soja 21/22, con el futuro mayo 2022 a U$S 317/TN, que hoy tiene 510.500 toneladas con cobertura de precios en el MATBA-ROFEX, sabiendo que precios por encima de U$S 300/TN pueden durar dos o más años, pero que al momento de cosecha pueden fluctuar a la baja, cubrir hasta el 20-30% de la soja que espera producirse hacia el año que viene, usando herramientas comerciales del MATBA-ROFEX es lo recomendable.

Conclusiones: La cosecha actual avanza en medio de precios altos, con un contexto local que quita rendimiento económico por dualidad cambiaria, lo que ya es conocido y experimentado en campañas anteriores. En el grafico compartido podemos ver cómo estamos respecto a lo anterior, y con los precios futuros a la vista en MATBA-ROFEX, cómo estamos respecto a lo que viene. Las herramientas comerciales, con compromiso de entrega de mercadería, sin compromiso de entrega, con precio cierto, con seguros de precios mínimos, etc., están disponibles, el desafío es encontrar los canales adecuados a través de quienes operarlas, y gestionar con criterio agronómico, comercial y financiero, lo que queda de la 20/21, y la que viene 21/22.

Hay muchas fórmulas y métodos disponibles para planificar, pero el criterio con que hacerlo es lo que marca la diferencia entre una buena y mala administración. En tiempo de subas es fundamental ser proactivo y tomar decisiones que fortalezcan no solo el corto, sino el mediano y largo plazo, ya que los buenos precios no son para siempre, y seguimos inmersos en un contexto local que obliga a profesionalizar nuestra gestión comercial.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]m