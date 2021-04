Excelente 5º puesto en Paraná

Tras el espectacular rendimiento en San Nicolás, Ignacio Procacitto fue protagonista una vez más en el Turismo Nacional Clase 2. Con su equipo propio de Las Rosas, fue 5º en una final apasionante, que no dio respiro del comienzo hasta el cierre.

Los entrenamientos no dijeron mucho porque ‘Nachi’ Procacitto no pudo cerrar una vuelta ideal, y luego en la 1ª clasificación fue 4º pero con lluvia, y el sábado la pista ya estaba seca y todo cambió. El rendimiento del Gol Trend fue muy bueno de todas formas, clasificando 8º entre 38 anotados.

Para la serie, en la tarde sabatina, se esperaba poder ir hacia adelante largando 3º, y en el comienzo llegó a pelear la punta pero no se logró llegar a obtenerla. Para peor, recibió un fuerte golpe de atrás vueltas más tarde que lo relegó al sexto lugar en pista, posteriormente cuarto por recargos a los infractores.

Largando 12º, en la final Procacitto sabía que tenía que esperar y apostar a ganar terreno siempre que se pudiera. Y así fue, rápidamente se puso décimo, luego octavo y con el correr de los giros pudo ejecutar algunas superaciones más para finalizar quinto, muy cerca del podio. Estos resultados ya meten a Ignacio dentro de los 15 mejores, y de continuar en este nivel va a poder ingresar entre los diez.

“Nuestro objetivo era venir a sumar y estando escasos de puntos, aprovechamos esta oportunidad quedando cerca del podio. Estoy contento por el resultado. Creo que fue un pelotón donde nos respetamos, sin maniobras excesivas, y estábamos mal acostumbrados de otras carreras donde hubo toques de más. Acá se dio todo lícitamente y los autos van al límite, entonces tocarse de costado es algo que pasa. Nosotros queríamos sumar y esperamos errores del resto para avanzar”, comentó Procacitto tras la final.

Y agregó: “En los entrenamientos no estábamos mal pero no redondeamos y entonces sabíamos del buen potencial. Abdala nos hizo buena diferencia en clasificación y luego ganó la carrera, pero nosotros somos protagonistas y tenemos un buen auto. Trabajaremos para la próxima carrera que es a 21 días nada más, y eso no nos juega a favor, porque venimos de otra anterior hace 21 días. Se nos hace cuesta arriba y no vamos a bajar los brazos para estar presentes en Buenos Aires”.

Finalmente, remarcó: “Nos faltó coronarlo con un poquito más pero el objetivo de sumar lo cumplimos y nos vamos felices de Paraná porque sabemos que tenemos un auto que tiene potencial para pelear adelante. Agradezco a todo mi equipo, a mi familia, a mis sponsors, y esperemos que se sumen patrocinantes a este proyecto. Gracias a los hermanos Riva por el motor, a Gonzalo Ceballos por el chasis, y a todos los que apoyan desde Las Rosas”.

La próxima fecha será el fin de semana del 16 de mayo en Buenos Aires.