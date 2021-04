Tuvo el nivel ganador

Ignacio Procacitto volvió a ser competitivo con su Volkswagen Gol Trend, al punto de que ganó su serie por la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 2, y si bien era candidato a ganar la final, un toque inicial lo hizo parar en boxes y quedaron las ganas de tener revancha.

Prácticamente sin poder entrenar, primero por un problema en una conexión de combustible y después por muchas banderas rojas, salió crudo a clasificar, pero el trabajo del taller fue impecable desde la puesta a punto con Gonzalo Ceballos en la dirección técnica, y con un potente impulsor de los hermanos Riva, se logró el 3º puesto en la clasificación, con el tiempo del viernes, en su primera salida a pista del fin de semana.

En la serie, la segunda, largó detrás de Facundo Bustos y lo presionó hasta que su rival cometió un despiste, y así ‘Nachi’ accedió a la vanguardia. Una goma trasera sufrió un desgaste excesivo, lo cual provocaba un andar inestable en el Gol Trend número 14, y Emanuel Abdala lo atacó en las últimas dos vueltas, haciendo que Procacitto salga a relucir sus cualidades defensivas y de ese modo evitó que se le escape un triunfo inolvidable, su primero en el TN.

Para el domingo en la final, se trabajó controlando todo para que el auto tenga el nivel como para vencer, y se logró. Lamentablemente, en la primera vuelta el rosense recibió un toque que le hundió el paragolpes trasero y haciendo contacto con la rueda trasera izquierda, se terminó rompiendo el caucho y pocas vueltas fueron las que pudo pelear en zona de podio. Tras parar en boxes para cambiar de neumático, salió justo delante del puntero y giraba más rápido, sin perder la vuelta y demostrando que el auto estaba en ritmo para ganar.

De ese modo, cuando alcanzó al pelotón pudo ganar ubicaciones y llegar 19º, un puesto lejano al merecido, pero dejando la tranquilidad de que todo lo que se pudo hacer, se hizo bien, incluyendo la rápida atención de los mecánicos al cambiar la rueda para no perder el giro.

Tras la final, Procacitto manifestó: “Fue un fin de semana bueno en líneas generales porque ganamos nuestra primera serie en la Clase 2 y después teníamos muy buen ritmo en la final, ya que luego de cambiar la goma estábamos con los punteros, adelante y yendo más rápidos. Pero son carreras y tuvimos que cambiar una goma por lo que pasó con el paragolpes, y son cosas que pasan”.

Y agregó: “El auto vino con una puesta punto buena, con parámetros de una prueba que hicimos el año pasado. Por eso no probamos el jueves y si bien no entrenamos, salimos a clasificar y el auto apareció. Eso nos deja contentos y ahora viene Paraná, donde probamos y también nos fue bien a principios del 2020. Vamos a seguir con esos valores y esperemos tener la final que no se nos dio ahora en San Nicolás”.

Sobre los sentimientos de ganar la serie, Ignacio explicó: “La verdad es que cuando gané no reaccioné y no me di cuenta, ya que estaba preocupado por la tendencia de cola que tenía. Ni señas hice, solamente pensaba en que iba a tener la final con 18 vueltas y que en ese estado no podía terminarla. Estuve tranquilo pensando en el domingo, pero se sintió mucho cuando agarré el teléfono y ver millones de mensajes, y el apoyo que recibo de mi familia, de mis amigos de la facultad y mis amigos de siempre”.

Y finalizó: “Ojalá caigamos así de bien en Paraná y tener un buen viernes, para ya pensar en el sábado más tranquilos como pasó acá. Agradezco a toda mi familia y el equipo por este rendimiento, a los hermanos Riva por los motores y Gonzalo Ceballos por la atención del auto. Tenemos un buen conjunto y esperamos aprovecharlo la próxima”.

La fecha venidera será el fin de semana del 23 de abril en Paraná.