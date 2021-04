El peso de la exportación agropecuaria

El 50% del ingreso de divisas al país por exportaciones corresponde a productos agropecuarios, granos, carnes, huevos, cueros, harinas, etc., si discriminamos solo los productos agrícolas, es decir granos, harinas y aceites, tenemos que U$S 24.560 millones, casi 45% de las divisas que ingresaron al país en 2020 por exportaciones, correspondieron a estos productos. Se comprende entonces el peso de las exportaciones agropecuarias para la macroeconomía argentina.



Para enfocar más el análisis, veamos el ingreso de divisas del complejo sojero, maicero y triguero en 2020 y enero y febrero 2021. Ingresaron al país U$S 14.480 millones por ventas de 56,8 Millones de toneladas desde enero hasta julio 2020, previo a la suba de precios internacionales, y U$S 7.776 millones por ventas de 26,8 millones de toneladas de agosto a diciembre, meses de subas que elevaron el precio de los granos. Entre enero y febrero 2021 ingresaron U$S 3.413 millones por ventas de 8,3 millones de toneladas. Podemos ver, unificando los tres complejos agroexportadores, soja, maíz y trigo, que el valor de la tonelada exportada de enero a julio 2020 fue U$S 255/TN, aumentando a U$S 290/TN de agosto a diciembre 2020, y escaló hasta U$S 411/TN entre enero y febrero 2021. Solo para marcar lo relevante de las subas, veamos que en mayo 2020 se exportaron 5,3 millones de toneladas del complejo sojero (granos, harinas y aceites), por un monto de U$S 1.928 millones, y, entre enero y febrero 2021 se exportaron solo 2,2 millones de toneladas de estos productos, por U$S 2.090 millones, es decir, menos de la mitad del volumen exportado en los primeros dos meses del presente año, lograron mayor ingreso que más del doble en mayo 2020.





Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP

En los gráficos pueden verse los meses claves para exportar los productos de los tres principales complejos de granos del país.

- El trigo, que se cosecha principalmente entre diciembre y enero, se exporta principalmente entre diciembre y marzo.

- El maíz, con dos fechas de siembra y cosecha, maíz temprano y tardío, se cosecha desde fines de febrero a mayo el temprano, y desde mediados de mayo hasta agosto el tardío, este último representó casi 55% de la cosecha nacional el año pasado, y será más del 60% este año, por los retrasos de siembra por falta de agua en muchos suelos. Las exportaciones de maíz se liquidan por mayor volumen de granos y divisas, entre marzo y agosto de cada año. Recordemos que a partir de julio sale al mercado internacional la cosecha de maíz safriña de Brasil, y a partir de septiembre Estados Unidos, principal productor y exportador de maíz del mundo, inicia su cosecha, presionando a la baja los precios internacionales, si los volúmenes de cosecha fueran los esperados.

- En cuanto a la soja, también tiene dos épocas de siembra, de primera y segunda, pero la cosecha se concentra en menos meses que maíz, desde fines de marzo a fines de junio. En cuanto a las exportaciones, si bien de mayo a julio se observan la mayor concentración de toneladas y Dólares ingresados por el complejo sojero, desde abril a noviembre se mantiene un volumen importante de exportaciones, y esto se relaciona con el rol de Argentina como principal exportador de harina de soja, cuya actividad solo se ralentiza en diciembre, según observamos en el gráfico.



El mayor ingreso de divisas se recibe del complejo sojero, que, sumando a estos tres, representa 63% del volumen de Dólares que ingresan al país, 27% corresponde al complejo maicero y 10% al triguero. Estamos en abril y la cosecha de soja comienza a tomar impulso, si las lluvias se lo permiten, por lo que vienen meses, de continuar con el mismo ritmo exportador, podrían generar elevado ingreso de divisas al país, dado que estamos ante precio máximos. Sin embargo, esto podría cambiar en caso de establecerse modificaciones en las reglas de juego a las exportaciones, como las anunciadas medidas de control a la exportación de carne argentina, que traen a la memoria colectiva alta presión de control comercial por parte del estado, y frena las decisiones de venta y liquidación de mercadería.



Hoy, en la recta final de la campaña 2020/2021, se han sembrado más de 33 millones de hectáreas sumando soja, maíz, girasol, sorgo, trigo y cebada, como resultado de las decisiones de siembra de los productores agrícolas. En estas decisiones hay fuertes apuestas y alto grado de riesgo que se asume con cada hectárea sembrada, ya que los rendimientos a cosechar dependen del clima, que afecto muchas zonas en la presente campaña, con lluvias inferiores a lo normal en verano, causando sequía, y lluvias excesivas en tiempo de cosecha. Sin embargo, los rendimientos podrían permanecer en rangos aceptables por el buen nivel de inversión en tecnología de parte de los productores, desde la elección de cultivos a sembrar, calidad de semillas, momento de siembra, control de malezas, fertilización, etc., lo que posibilitaría, a pesar de las inclemencias climáticas, alcanzar un buen volumen de cosecha, que de oportunidad a un buen nivel de ingreso de divisas al país.

Considerando dos aspectos fundamentales a la hora de entender el ingreso de divisas al país por exportaciones, veamos cuanto del mismo pasa a manos del estado, cuanto al exportador, y cuanto al productor.



En soja, por ejemplo, cuyo complejo comercial, grano, harina y aceite, representó más del 27% del ingreso de divisas totales al país en 2020, el estado retiene 33% del valor de exportación, las retenciones, mientras los exportadores (comisiones y servicios de exportación), deducen 4% del precio de exportación, logrando el productor, a los precios actuales, el 63% del valor de exportación, valor que podemos comprobar visualizando el precio ofrecido en pizarra Rosario, U$S 326/TN, versus el precio de exportación a U$S 520/TN. Sin embargo, a la hora de liquidar la mercadería, le serán entregado PESOS al tipo de cambio Dólar divisa mayorista, cuya cotización es 5,5% inferior a la del Dólar oficial, y si el productor quisiera convertir ese ingreso en Dólares billete, para proteger sus ingresos de la devaluación, dicha transformación podría hacerse a través de la compra de Dólar MEP, a través del mercado bursátil, con un desfasaje del 55% respecto al Dólar divisa, este último cerró el pasado viernes a $92,81/U$S mientras el MEP cerró a $143,71/U$S. Si vemos que de los U$S 326/TN recibidos al tipo de cambio del Dólar divisa, al comprar Dólar MEP nos queda una soja de U$S 210,5/TN. Entonces ¿cuál es la verdadera retención que se cobra a la soja? sí, es de casi 60%.



Si vamos a maíz, grano cuyo complejo exportador representó más del 11% del total de ingresos de divisas al país, para este cereal tenemos 12% de retenciones, y, desde un valor de exportación de U$S 248/TN, el disponible Rosario ofrece U$S 209/TN, que, liquidado al tipo de cambio del Dólar divisa, resulta en $19.415/TN, y, si queremos pasarlo a Dólar billete, resulta en U$S 135/TN, es decir que su retención efectiva es de 54%.

Si nos preguntamos qué pasa en nuestro país vecino y principal competidor sudamericano, Brasil, sin retenciones, sus productores reciben en Mato Groso, más de U$S 470/TN por soja y U$S 219/TN por maíz, a más de 1.000 kms del puerto. Esta comparación es para cuantificar diferencias en el contexto macroeconómico argentino, que repercuten en nuestra competitividad exportadora, de la que depende una proporción significativa de nuestro ingreso de divisas.

Conclusiones: El peso de las exportaciones agropecuarias argentinas tiene peso, que los altos precios actuales robustecen. Se necesitan divisas y las decisiones comerciales no llegan en los volúmenes esperados, mientras los precios marcan máximos que no sabemos cuánto duraran. No es tiempo de enrarecer el clima agroexportador, sino por el contrario, facilitar la liquidación de mercadería, para dar fluidez al ingreso de divisas, aportando mecanismos hacia el resguardo de valor, que eviten postergaciones de ventas solo por temor a la coyuntura, con mayor intervencionismo en la comercialización granaria.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]