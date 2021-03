De lo financiero a lo tangible

Precios internacionales y locales de soja, maíz y trigo, sostenidos en niveles altos en lo que va del 2021, eventos internacionales y locales que hablan de más probabilidades de sostén que de cambios bruscos de precios en el corto y mediano plazo, y una coyuntura local que invita a almacenar granos antes que liquidar. Veamos a nivel local el significado de tomar o no las diferentes alternativas comerciales disponibles.

En el siguiente gráfico tenemos el cierre de cotizaciones futuras del Dólar Rofex al viernes 26 de marzo pasado. Los saltos devaluatorios mensuales observados, promedian una devaluación a doce meses de 37%, muy por debajo del 51% que mostraba el Rofex a principios de año, o del 68% a octubre de 2020. Estas bajas en la tasa devaluatoria trajeron el futuro de Dólar mayo 2021 desde máximos de $121/U$S en octubre 2020, a $97,6/U$S, mínimos de que inició a cotizar esta posición.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MATBA-ROFEX.

Paralelamente, mientras los futuros de Dólar retrocedían en valor, los precios de los granos subían en Dólares, pasando de octubre 2020 a hoy, el futuro de soja mayo 2021 por ejemplo, de U$S 270 a 331,5/TN. Cuando pasamos los precios futuros de granos a PESOS, comparando el equivalente en PESOS del año pasado versus el actual, no hay grandes diferencias, ya que la menor devaluación proyectada fue diluida por la suba de precios de los granos en Dólares, es decir, ocurrió este año lo contrario a lo que el sector agrícola está acostumbrado, que es, que una baja en las cotizaciones de granos sea diluida por un salto devaluatorio. Esto solo nos cuenta de dónde venimos con los precios y el tipo de cambio, pero no nos dice como seguir.

Ya se ha mencionado en informes anteriores el bajo nivel de soja y maíz nuevo vendidos con precio, mientras inicia la cosecha de ambos granos, con rendimientos muy variados e inferiores a los del 19/20. Por último, trigo, de los tres, el cereal más comercializado, no llega a las proporciones liquidadas el año pasado a igual fecha, 57% del trigo 20/21 liquidado con precio versus 80% del 19/20 el año pasado a igual fecha.

Si hoy tenemos precios futuros 2021 de estos tres granos, con estrecho recorrido de precios, y entendemos que, del recorrido comercial posible estamos más cerca de los techos que de los pisos, las probabilidades de subas son menores que las de bajas, y, en todo caso, si los precios se sostuvieran, saber qué significa esto financieramente nos da otra perspectiva para la toma de decisiones.

Rangos de precios futuros MATBA 2021:

-Los futuros de soja del disponible a noviembre 2021 recorren un rango desde U$S 330 a 337,5/TN.

-Los futuros de maíz del mínimo al máximo 2021 recorren un rango desde U$S 195 a 202/TN.

-Los futuros de trigo del disponible a septiembre 2021 recorren un rango desde U$S 220 a 223/TN.

Vemos que hay un máximo de U$S 7,5/TN de recorrido para soja y un mínimo de U$S 3/TN para trigo, observando el cierre de precios futuros del pasado viernes. En Dólares entonces, no representa ganancias postergar ventas, y sí representa un sostén de elevado nivel de precios para los tres granos en el mediano plazo. Pero veamos estos rangos de precios pasados a PESOS, es decir, cuánto valdría a futuro la soja, el maíz y el trigo, convirtiendo el precio al tipo de cambio de cada mes futuro. En el gráfico tenemos los tres granos a futuro en $/TN, según el cierre del MATBA-ROFEX del pasado viernes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MATBA-ROFEX.

Pequeñas variaciones de precios en Dólares, multiplicado a pequeñas variaciones del tipo de cambio, resultan en variaciones algo más importantes en el resultado, pero, aun así, vemos las curvas de precios con poca inclinación a la suba, y solo los futuros de soja de julio a noviembre muestran mayor ángulo. Cuando traducimos las diferencias de precios de cada posición pesificada, a tasas anuales de interés, tenemos que solo el futuro noviembre de soja ofrece casi 50% anual en PESOS, mientras el resto de los futuros de la oleaginosa muestran tasas entre 37 y 42% anual. El maíz ofrece de 29% a 45% anual y el trigo de 39 a 41% anual en PESOS. Considerando tasas de créditos y de Cheques de Pago Diferidos a través de SGRs, entre 27 y 40% anual en PESOS a plazos entre 60 y 180 días, sumando los costos de transacción de las mismas, posiblemente no obtengamos beneficios financieros, contra ventas futuras de grano y Dólar, o en algunos casos terminemos perdiendo valor, por pagar mayor tasa de financiación, versus la ofrecida por la pesificación de precios futuros de los granos pesificados. Vale decir que hay oportunidades a tasas por debajo del 20% para pesificar algunos insumos a través de tarjetas agro, lo que sería un acierto aprovechar.

Pasando en limpio tenemos que:

* El clima ofrece rendimientos dispares, inciertos en algunas zonas, hasta la cosecha.

* Proporción de cosecha 20/21 con precio muy bajo, inferior a 19/20 a igual fecha.

* Los precios de los granos proyectan sostén en precios de los más altos de los últimos años.

* Los recorridos de precios futuros 2021 de los tres granos son muy estrechos en Dólares.

* El tipo de cambio proyecta niveles devaluatorios de los más bajos en los últimos años.

* Las tasas en PESOS de los precios futuros de granos son entre 37 y 45% anual.

* Las tasas crediticias y de Cheques de Pago Diferido avanzando de 27% a 40% anual.

* Hay oportunidades de capturar tasas bajas en algunos mercados de agro insumos.

Decisiones y riesgos:

* Quedar abiertos con alta proporción de cosecha sin precio, bajo la hipótesis de sostén de precios altos, y liquidar contra pagos y compras. Nos expone a perder valor ante un revés del mercado que convierta este recorrido lateral de precios en bajas.

* Liquidar hoy contra cancelación de pagos y compras, cerrando costos de la 20/21 y avanzando sobre la 21/22. Pone techo a los precios de insumos, y resulta en excelente relación insumo/producto. Nos expone a cerrar precios de mercadería no disponible para ser entregada en fecha, dados los problemas logísticos de insumos que vienen de afuera. También nos expone a cerrar a un tipo de cambio bajo, y perder oportunidad de un salto devaluatorio.

* Liquidar hoy contra compra de Dólar MEP, considerando el bajo nivel de precio del tipo de cambio, y una brecha del 50% con el Dólar divisa, que difícilmente sea inferior. Nos expone a pérdida por avance sobre retraso cambiario, con pocas probabilidades si consideramos estar más cerca de los mínimos que de los máximos y medios ritmos devaluatorios proyectados los últimos meses.

* Cubrir precios mínimos de venta a través de opciones PUT, quedando abierto a subas y acotando perdida de precio por posibles bajas. Es una de las alternativas recomendadas, pero no posible para trigo, con poco volumen para maíz, y pocas posiciones para cubrir soja. Es una de las herramientas que debe ser más desarrollada en nuestro Mercado a Término.

* Cubrir ventas futuras de granos en Dólares, planificando ventas con compras y pagos durante el año. Permite cerrar precios futuros altos, con buen resultado en cuanto al rendimiento en capacidad de compra en Dólares de cada tonelada. Nos expone a perder subas de precios que dejaremos de aprovechar con los volúmenes vendidos a futuro. Nos exige comprometer volumen de mercadería que efectivamente cosecharemos, conociendo el riesgo de recortes productivos, según la realidad de cada lote.

CONCLUSIONES: Devaluación Rofex al 36% anual, tasas de financiación en PESOS al 35-40% anual y precios futuros de granos pesificados que ofrecen 35-40%, nos deja con tasas arbitradas en el financiero. Queda mucho para pensar y decidir en cuanto a que atesorar en lo tangible de este escenario, si granos, si Dólares, si insumos. Se recomienda atesorar gestión, que nos da la oportunidad de planificar decisiones comerciales que aporten flexibilidad frente a riesgos productivos, de disponibilidad de insumos, de pérdida de precios, de saltos devaluatorios, de suba de tasas, etc. Una aparente estabilidad, debe darnos la calma de tomar decisiones más allá incluso de la 20/21, poniendo a la vista los excelentes precios futuros de la cosecha 21/22 de trigo, soja y maíz.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

