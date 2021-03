El costo de asumir riesgo precio

Desde fines de enero 2021 tanto soja como maíz vienen lateralizando en el mercado internacional y local, para los precios disponibles y futuros 2021, mientras los rendimientos a campo vuelven a verse amenazados por lluvias excesivas en áreas de Brasil y deficitarias en Argentina. Con precios sostenidos en el corto y mediano plazo ¿Qué pasa si la cosecha llega, la demanda se calma y los precios bajan? O por el contrario ¿Qué pasa si el escenario vuelve a las subas y los consumidores de materias primas no pueden convalidarlas? Como los fundamentos nos llevan en ambas direcciones, con la misma fuerza, al punto de sostener la lateralidad de los mercados ¿Cuánto vale acotar el riesgo precio para vendedores y compradores de materias primas?

Dos de las principales herramientas comerciales para cubrir precio, o, lo que es lo mismo, acotar el riesgo precio, de bajas para los vendedores y de subas para los compradores, son los futuros y opciones agrícolas, operados en el Mercado a Término, pero ¿cuál es el costo de usar estas herramientas? Veamos dos ejemplos prácticos, para conocer la respuesta.

FUTUROS – EJEMPLO SOJA

Precio de soja desde fin de enero 2021:

* Promedio Chicago: U$S 514/TN; Futuros CBOT de marzo a noviembre 21: U$S 525-460/TN

* Promedio Rosario: U$S 325/TN; Futuros MATBA marzo-noviembre 21: U$S 331-339/TN

Si hoy quisiera cubrir el precio de venta de soja julio 2021, a través de un contrato de futuro MATBA, según el cierre del pasado 05/03/2021, vendería un futuro julio a U$S 336,3/TN.

Veamos el costo de este contrato futuro, según costos de referencia del MATBA-Rofex.

* Comisión: 0,2% del monto del contrato

* Tasa de registro: 0,05% del monto del contrato

* Margen de garantía: U$S 11/TN

Comisión + Tasa de registro = U$S 0,841/TN; Margen de garantía = U$S 11/TN

Mientras el costo de comisión y tasa de registro corresponden a costos de la operación por abrir un contrato, en este caso una venta de futuro, el margen de garantía cumple la función de garantizar el cumplimiento del contrato, en caso que a la hora de cerrar el mismo, las diferencias de precio sean contra el vendedor, tras una suba de precios, por ejemplo. Supongamos que esta venta futura se sostiene hasta el vencimiento del contrato, y, que el precio de cierre es de U$S 345/TN. Dado que los futuros concluyen haciendo la operación contraria a la que se realizó cuando inició, si se abrió el futuro soja julio con una venta, se cerrará con una compra. Veamos el costo de cierre de este contrato a U$S 345/TN.

Comisión + Tasa de registro = U$S 0,863/TN; Diferencia precio venta – compra = U$S -8,7/TN

Considerando que esta venta futura se realizó con el sentido de cubrir el precio de venta en U$S 336,3/TN para el mes de julio, pensemos que, ese mes se sale a vender soja en el mercado físico, al precio logrado ese mes, al precio planteado en el ejemplo, U$S 345/TN. Por tanto, se obtiene en el mercado físico ese valor, y de ese valor liquidado, se resta la diferencia de precio de venta-compra del contrato futuro, es decir, U$S -8,7/TN, es decir que se obtiene el valor cubierto con el futuro, U$S 345 – 8,7/TN = U$S 336,3/TN. Vale decir que generalmente el precio disponible no es exactamente igual al cierre del precio futuro en el Mercado a Término, pero se hace esta suposición para simplificar el ejemplo. Si, por el contrario, el cierre del precio fuera de U$S 330/TN, recibiríamos la diferencia de precio respecto a U$S 336,3/TN, es decir, nos pagarían U$S +6,3/TN.

¿Qué pasó con los U$S 11/TN del margen de garantía? Este dinero se devuelve una vez cerrado el contrato y cumplida la obligación de la diferencia de precio de venta – compra, por lo que el costo del margen de garantía se asume como un costo financiero y no efectivo, dado que, al abrir un contrato debe inmovilizarse ese dinero en concepto de garantía. Sin embargo, este costo de inmovilización puede evitarse, en caso de usar como garantía títulos públicos o privados, fondos comunes de inversión, bonos, u otros activos aceptados en concepto de garantía, es decir, mientras esos activos siguen generando intereses, cumplen la función de garantizar la operatoria de futuros, el detalle puede verse en este link: https://www.argentinaclearing.com.ar/upload/riesgo/riesgo-colateral/Activos%20Aceptados%20en%20Garant%C3%ADa.pdf

¿Cuál fue el costo de este futuro, considerando el precio de venta de apertura, y el de compra de cierre? U$S 0,841/TN + U$S 0,863/TN = U$S 1,704/TN

¿Cuál es el volumen de estos contratos de futuros? 10, 100 o 1000 toneladas. Si hubiéramos hecho un contrato de 100 toneladas, los más comunes, el costo hubiese sido de U$S 170,4/contrato.

OPCIONES – EJEMPLO MAÍZ

Precio de maíz desde fin de enero 2021:

* Promedio Chicago: U$S 215/TN; Futuros CBOT de marzo a diciembre 21: U$S 221-189/TN

* Promedio Rosario: U$S 200/TN; Futuros MATBA marzo-noviembre 21: U$S 200-193/TN

Si hoy quisiera cubrir un precio máximo de compra de maíz julio 2021, a través de una opción de compra de futuro CALL, según la oferta de opciones CALL julio y primas de cierre al pasado 05/03/2021, compraría un CALL maíz julio a U$S 212/TN pagando una prima de U$S 4,3/TN.

Veamos el costo de este contrato de opción de compra CALL, según referencia MATBA-Rofex.

* Comisión: U$S 20 por contrato = U$S 0,2/TN en caso de opciones por 100 toneladas.

* Tasa de registro: 0,3% de la prima del contrato

* Prima: U$S X/TN

Comisión + Tasa de registro + Prima = U$S 4,513/TN o U$S 451,3/contrato de 100 toneladas.

Las opciones no requieren de garantía para quienes las compran, dado que el pago de la prima es el costo de adquirir el derecho de pagar el precio asegurado en el caso de subas, y no es usado en caso de bajas. Veamos entonces como funciona en la práctica.

Si el maíz siguiera un camino alcista, y llegado el mes de julio alcanza, por ejemplo, U$S 220/TN, será ejercido el derecho a comprar maíz a U$S 212/TN, y, desde el Mercado a Término se otorgará un contrato futuro de compra a U$S 212/TN, que será vendido inmediatamente a U$S 220/TN, obteniendo la diferencia de U$S 8/TN, que será sumada a U$S 212/TN, precio máximo propuesto, para comprar maíz a U$S 220/TN.

Si se suma al precio asegurado de compra, el costo de esta opción, U$S 4,513/TN, resulta en un precio máximo de compra de U$S 216,513/TN. Si, por el contrario, el precio del maíz fuera a la baja, a por ejemplo U$S 180/TN, no se utilizaría esta opción, y podría recargarse el costo de la misma, al precio final de compra del maíz, por ejemplo, U$S 180 + 4,513/TN = U$S 184,513/TN.

Hay opciones CALL que aseguran precios de compra muy bajos, a costos de primas muy altos, lo que se transforma en una herramienta financiera importante de considerar, a la hora de acotar riesgo precio en planteos productivos de agregado de valor, que requieren materias primas dolarizadas, cuyos productos son comercializados en el mercado local en PESOS.

Conclusiones: El costo de asumir el riesgo precio, es ilimitado, ya que pueden ocurrir cambios bruscos de escenarios en el corto y mediano plazo, que nos dejen fuera de presupuesto tanto para vendedores como compradores de granos. Sin embargo, el costo de deslindar el riesgo precio a través de contratos futuros y opciones, es conocido y presupuestable, así como los precios de compras o ventas cubiertos con estas herramientas comerciales, que resultan de un rango de precios calculado desde las rentas necesarias para la sostenibilidad y desarrollo del agro negocio, en el que los granos participan como insumo o producto de un ciclo productivo.

Los números están a la vista, los cálculos propuestos, la tendencia lateral de precios no es garantizada, sino solo por contratos de futuros y opciones. Gestionar coberturas de precio tiene un costo medible, asumir el riesgo precio tiene un costo incierto.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]