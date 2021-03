Enredado inicio bahiense

Ignacio Procacitto no ligó en clasificación, y tanto serie como final fueron cuesta arriba en la apertura del TN Clase 2.

El arranque de temporada en el Turismo Nacional Clase 2 2021 fue totalmente opuesto al de 2020 para Ignacio Procacitto, porque los recuerdos del podio del año anterior no pudieron revalidarse. Luego de una mala clasificación, en la serie fue golpeado y en la final entre esquivar accidentes y un problema en el motor, terminó abandonando.

Luego de las pruebas comunitarias, las sensaciones eran positivas y expectantes de repetirse el sábado. En entrenamientos supo estar entre los diez mejores, pero la clasificación arruinó todo, en parte por las condiciones de la pista que con mucha tierra generaron muchas complicaciones.

De ese modo el domingo fue difícil, pero en la serie largando muy atrás, el piloto de Las Rosas llegó a estar séptimo pero recibió un golpe que lo dejó fuera de batalla a poco del final. Desde el fondo, la final fue totalmente impredecible y peligrosa, por la tierra levantada en despistes y por los incidentes que se vieron en el pelotón. ‘Nachi’ esquivó todo lo que pudo, pero también recibió y su Gol Trend quedó maltrecho. Además, el motor quedó en tres cilindros y fue un abandono obligado.

El rosense, tras la carrera en Bahía Blanca explicó: “Parcialmente estábamos bien, en entrenamientos éramos lógicos y a la hora de clasificar pusimos la goma nueva y no se pudo redondear la vuelta, por la pista sucia y nuestro tiempo lo hicimos recién en la tercera vuelta y no fuimos rápidos. Vamos a tener que trabajar y ver si el motor no se venía rompiendo de antes, ya que nos quedamos en tres cilindros en la final y en la serie habíamos tenido algunas quedadas”.

Y añadió: “Evaluaremos todo para reafirmarnos en San Nicolás, buscando funcionar muy bien. Son carreras de autos y si bien teníamos intenciones de sumar fuerte han sucedido circunstancias de carrera, cosas que pasan y más en el Turismo Nacional. En la serie terminamos afuera por un golpe, y el TN siempre es difícil. Esperemos revertir en San Nicolás y empezar a sumar. Tenemos un mes para trabajar y poner todo de la mejor forma para caer bien”.

La próxima fecha será el fin de semana del 4 de abril en el autódromo San Nicolás Ciudad.