Oscar Martínez se refirió a la puesta en marcha del Boleto Educativo Gratuíto

A días de la puesta en marcha del Boleto Educativo Gratuito en la provincia, el diputado del Frente Renovador-PJ manifestó su beneplácito y recordó el trabajo realizado por el espacio que representa para que este proyecto sea una realidad.



El gobierno provincial anunció que pondrá en funcionamiento la semana próxima el sistema de Boleto Educativo Gratuito para alumnos, docentes y no docentes de todos los niveles. En este marco, el legislador que representa al Frente Renovador en la provincia declaró que “el Boleto Educativo Gratuito ha sido una de las banderas de nuestro espacio político desde hace casi ocho años. Esta iniciativa tuvo su origen en una política pública impulsada por el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de La Sota en la que el Frente Renovador se inspiró. Lo hemos presentado en el Concejo Deliberante de Santa Fe en 2013, en la Legislatura provincial ese mismo año y lo hemos vuelto a presentar a principios del pasado año al comienzo de mi gestión. Y también en el Congreso Nacional cuando me tocó ser legislador del Frente Renovador. Hoy es una realidad a partir de la Ley de Necesidad Pública que aprobó la Cámara de Diputados con el consenso de todas las fuerzas políticas y se llevó a cabo a través del Decreto Nº 1175 del Gobernador, con un gran impulso por parte del Secretario de Transporte provincial Osvaldo Miatello”.



En ese sentido destacó que “es importante señalar que esta política beneficia a todos los sectores que componen el sistema educativo, no es sólo un boleto estudiantil gratuito sino que abarca a todos los que se educan o trabajan en esos ámbitos. Estamos hablando de que aproximadamente quinientos mil santafesinos y santafesinas podrán viajar gratis a sus establecimientos educativos. Es una gran inversión de la provincia para permitir el acceso a la educación y sortear los obstáculos que impidan que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos puedan acceder a su educación eliminando en alguna medida las barreras económicas que lo condicionan. Porque nuestra legislación dice que la educación debe ser gratuita, pero todos sabemos que sobre todo en las grandes ciudades la gratuitad no es tal, a partir de la necesidad de pagar por el transporte hacia y desde los establecimientos escolares primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Y también en las pequeñas ciudades y localidades del interior, donde los y las jóvenes que terminan la escuela secundaria y quieren continuar sus estudios superiores en las ciudades que cuentan con Institutos Terciarios y Universidades, muchas veces no lo pueden hacer por el costo que significa el traslado a esos centros urbanos”.



"Todos sabemos que la educación es el camino definitivo a la solución de la mayor parte de nuestros problemas, y el Estado provincial tiene la obligación de garantizar el acceso a la misma. Por eso la implementación del Boleto Educativo Gratuito en Santa Fe es una excelente noticia”, finalizó Martínez.