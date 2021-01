"Es importante que despertemos y participemos, sobre todo en materia de educación, salud y seguridad"

Al comienzo de la entrevista en Renacer Regional, el jefe municipal se refirió a la rotura del caño maestro de la red de agua, que tuvo bregando durante horas al personal para poder resolverlo. "Quiero destacar el trabajo de las cuadrillas que estuvieron estuvieron trabajando, así como la coordinación de Servicios Públicos, para resolver una importante rotura que dejó desabastecida de agua a la población. Fue una acción concienzuda, de un grupo de trabajo que que sabe lo que hace y por eso podemos tener resultados así, que son rápidos aunque así no le parezca la gente. Esta no es la primera vez que debemos hacer reparaciones mayores, que ocurren por algunos errores en la concepción de la obra, así que debemos plantearnos una solución de mayor magnitud para que sea definitiva."

Participación de la sociedad. Meyer expresó que "si como comunidad no nos ponemos de acuerdo, y empezamos a participar, nos encontramos, por ejemplo, con que 10, 15 o 30 inadaptados que parecen que no tienen control, destruyen con actos de vandalismo obras que se van haciendo, como nos pasa ahora con los bancos en el Parque España". Se refirió también que la gente le indica los quiosco de venta de droga que hay en la ciudad, "eso es una vergüenza, un descontrol, una falta de respeto a la inteligencia de la sociedad, cuando se dice que se actúa y no se está haciendo nada".

Instó al gobierno provincial y a la fuerza pública "a poner cartas en el asunto, a sumarse a esta iniciativa de muchos vecinos, del intendente, a tomar las medidas necesarias. Estoy podrido de la impunidad, cansado de que las restricciones sean para la gente de bien que sale a distraerse, mientras los delincuentes tienen toda la libertad de andar borrachos a las 5 de la tarde, en grupo, a la vista de todos y nadie diga nada."

Otro tema que abordó es solicitar a las instituciones de Las Rosas a participar de la comisión de SAMCo local. "que por ley la integran". Así que las llama "a sumarse para lograr una comisión fuerte donde se puedan alcanzar los cambios que se precisan. Yo tengo en claro que se debe hacer, pero si las instituciones no se incorporan, no se integran, ni se va a poder empezar. Ya está visto lo que hace el Ministerio, que nos dice que el Ente de Administración de SAMCo es el encargado de todo. Así que hay que estar allí, articularlo, para generar acciones y para que se termine este sistema y empiece otro con mejorías hacia la comunidad."

Tareas de Obras y Servicios - 18 al 22 de enero

• Conexiones de red de Agua Potable y Cloacas.

• Ampliación red cloacal en Calle Córdoba 800 y Güemes al 1100 con cruce de red en calles Salta y Saavedra.



• Mantenimiento de Caminos Rurales alteo y colocación de tubos para alcantarillado, en éste caso camino 4,11 y 48.



• Reparaciones de veredas, cordones y trabajos de mantenimiento general.

• Tareas de pintura en diferentes acceso a ruta Nº178 .

• Recolocación de adoquines en intersección de Chacabuco e Italia.



• Trabajos de preparación de suelo cal y estabilizado granular, en calle Saavedra desde calle G. Benitz hasta La Argentina, que ya tenían cordón cuneta.



• Se vendieron aproximadamente 3 toneladas de material reciclado.