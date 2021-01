Mercado de granos: cuestión de proyecciones y coberturas

La semana pasada los mercados siguieron convulsionados, luego de varios informes emitidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dos de los más relevantes, el de Oferta y Demanda mundial de granos y el de carnes. Al mismo tiempo, el contexto local, que tampoco se relajó, mostro fuerte actividad en los Mercados a Término, con gran cantidad de coberturas de precios agrícolas.

Los mercados internacionales de granos reaccionaron a la suba, luego del informe de Oferta y Demanda mundial de granos del USDA, para quedarse un escalón U$S 13/TN más arriba en soja, U$S 15/TN en maíz y U$S 11/TN más alto en trigo. Solo para interpretar el sustento de estas subas, que vienen siendo notables desde agosto del 2020, veamos la evolución de la relación stock/consumo de estos tres granos a nivel global, es decir, qué proporción se espera que quede en el stock final mundial, respecto al volumen que proyecta ser consumido durante la 20/21.

En el gráfico vemos que tanto soja como maíz resultarían en una relación stock consumo inferior a la del año pasado, que fue inferior a la del 18/19, es decir, sería la segunda campaña consecutiva de menor relación stock/consumo, quedando debajo de la línea del 25%. Si consideramos que, para alcanzar esta relación, no se realizaron ajustes significativos para la producción de soja y maíz de Sudamérica, tenemos que muy probablemente, de alcanzarse los volúmenes de cosecha proyectados, no habría un stock global tan cómodo como hasta la 18/19 para estos dos granos, lo que genera sostén alcista, en la medida que el consumo permanezca en los niveles proyectados.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA. 12/01/2021

Para dar fortaleza a las proyecciones de la demanda, considerando que gran proporción de la soja y maíz consumidos en el mundo tienen como destino el consumo animal, veamos las proyecciones del informe de Oferta y Demanda mundial de carnes, en especial el consumo esperado para las tres carnes, bovina, porcina y aviar en 2021.

En el gráfico se observa la evolución del consumo de carne bovina, porcina y aviar, de los últimos cinco años y las proyecciones para 2021. Se observa un gran aumento en el consumo de carne porcina, 6 millones de tonelada más para este año, versus lo consumido en el mundo durante el 2020. Recordemos que China consume el 47% de la carne porcina del mundo. Vemos, además, un aumento en el consumo de carne de pollo y carne bovina; en total, se espera un aumento del consumo de 9 millones de toneladas para el 2021, respecto al 2020, mientras se espera un aumento en la producción de carnes de 7 millones de toneladas. Es decir que el mercado estará más demandado que ofrecido, en consecuencia, los granos acompañaran esta presión de la demanda.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA. 12/01/2021

Pasando al Mercado local, que tuvo subas de precios también para los tres granos, vemos que la semana estuvo cargada de operaciones de coberturas, principalmente con compra de opciones CALL, para cubrir techos de compra, y PUT para cubrir pisos de venta.

Las coberturas con opciones en soja, con el futuro mayo 2021 que supera los U$S 340/TN, apenas a U$S 11/TN por debajo del futuro enero 2021, fueron operadas formando pisos de venta a través de PUT desde U$S 286 a 326/TN, pagando primas desde U$S 2,3a 11/TN, y techos de compra a través de CALL desde U$S 342 a 390/TN, pagando primas desde U$S 18,5a 3,5/TN.

Con el maíz abril 2021 a U$S 210/TN, las opciones PUT fueron operadas en el rango de precios desde U$S 185 hasta 197/TN, pagando primas desde U$S 3 a 6/TN, y un PUT julio 2021 más operado, aseguró un piso de U$S 188/TN a una prima de U$S 11,7/TN. Por último, los techos operados para maíz abril 2021 a través de CALL predominaron en un rango desde U$S 193 hasta 221/TN, a un costo de prima desde U$S 21,8 hasta 6,5/TN.

En cuanto a trigo, dado que a nivel mundial es el cereal con mayor relación stock/consumo, que, en lugar de disminuir este año, como soja y maíz, sigue subiendo y se sostiene superando el 40%, las subas locales, dadas por el contexto de cosecha argentina recortada por la seca, que se dio por finalizada en 17 millones de toneladas, muestra gran volumen de futuros operados, y no tantas opciones PUT o CALL. Los actuales techos de precio del trigo local son difíciles de superar, por los precios internacionales y contexto local, que frena ofertas que superen rangos superiores a U$S 240-245/TN.

Conclusiones: El mercado internacional se muestra sostenido al alza, el mercado local reacciona con importantes subas, que son aprovechadas para cubrir pisos de precio a cosecha, en medio de lluvias que dan chance de lograr rendimientos mejores a lo temido por la seca. Dado que la expectativa global es hacia un mercado de continuas subas, lo que nadie podría garantizar, es buen momento para sumar volumen de coberturas de precios, que nos dejen con pisos altos de venta, y la opción de capturar subas, en caso que estas continúen a cosecha.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]