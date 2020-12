La visión del USDA, granos y agregado de valor

El pasado jueves, 10 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitió su clásico informe de Oferta y Demanda mundial de granos, y junto con esto proyecciones del mercado de alimentos pecuarios, carnes y leche. Se plantean dudas sobre los mínimos cambios respecto a la expectativa de volúmenes de cosecha 20/21 para Sudamérica, y algunas proyecciones interesantes para el agregado de valor.

Cuando vemos la reacción de los precios de granos, respecto a los datos brindados por el USDA, tenemos los siguiente:

Complejo oleaginoso: Con un mínimo recorte productivo en la producción y stock final mundial de soja 20/21, inferior a 1 millón de toneladas, y solo 1,35 millones de toneladas que se suman al consumo y exportaciones mundiales, la relación stock/consumo mundial 20/21 quedo casi sin cambios, en 23%, relación que no se veía desde la campaña 13/14, cuando la soja en Chicago valía U$S 514/TN, hoy el precio internacional alcanza U$S 427/TN.

Entre otras proyecciones, el USDA proyecta los precios promedios que recibiría el productor, de concretarse los volúmenes de Oferta y Demanda proyectados, y el informe de diciembre sumo U$S 5,5/TN respecto al precio publicado en noviembre 2020, a U$S 388/TN, muy lejos del valor de la 13/14. Las dudas se instalan sobre Sudamérica, ya que se sostienen las proyecciones productivas sobre Brasil y Paraguay no fueron modificadas, y Argentina solo recorto 1 millón de toneladas, no por menores rendimientos sino por ajustes en el área de siembra. Por otro lado, las importaciones 20/21 de China no fueron modificadas respecto al mes pasado, en 100 millones de toneladas, apenas 1,5 millones por encima del volumen importado en la 19/20, cuando se espera continuidad en la recomposición de stock porcino. Por último, se esperan recortes de producción y exportación de harina de soja en Argentina, de 800 mil toneladas, mientras Estados Unidos sumaria 270 mil toneladas de producción y 450 mil toneladas de exportación, Brasil sin cambios en las proyecciones de producción ni exportación. En cuanto al aceite de soja, los recortes productivos fueron mínimos para Argentina, y leves aumentos para Estados Unidos, mientras Brasil y la Unión Europea, los otros grandes exportadores, no mostraron cambios. Los precios internacionales proyectados para harina y aceite de soja 20/21, también fueron ajustados a la suba, y podrían continuar en ascenso, de producirse ajustes a la baja en producción y/o a la suba en consumo, lo que este año tiene mayores probabilidades, en un contexto de recuperación de la economía mundial. Considerando las subas permanentes del aceite de palma, y la reducción productiva de girasol, las oleaginosas podrían estar más ajustadas en la 20/21 de lo que hoy vemos.

Complejo forrajero: Dados los mínimos cambios productivos en la producción mundial de maíz 20/21, donde, para Sudamérica solo se ajustó a la baja la producción de Argentina, y no se modificaron las proyecciones para Brasil, los precios promedio esperados 20/21 para el productor estadounidense, se sostienen en U$S 157,5/TN sin cambios. Haciendo el mismo análisis que en soja, la relación stock/consumo mundial de maíz 20/21 se proyecta en 25%, la menor desde la campaña 13/14, cuando el precio del maíz en Chicago rondaba U$S 275/TN. Algo importante a destacar es el nivel de consumo e importaciones de maíz y otras forrajeras, como sorgo, de parte de China, que, en cuanto a importaciones, sumo 3,5 millones de toneladas de maíz en particular y casi 5 millones de toneladas de forrajeras en general. A nivel local, vemos que el nivel de ventas anticipadas a la exportación de sorgo argentino 20/21, hasta los primeros días de diciembre alcanza 1,3 millones de toneladas, versus 25 mil toneladas de ventas anticipadas el año pasado a igual fecha, el destino en su mayoría es China.

La diferencia en la tendencia de precios internacionales del maíz y forrajeras, estará ligada del éxito o fracaso de la safriña brasilera, y producción de maíz tardío argentino, segundo y tercer exportador mundial de maíz del mundo. La demanda mundial de maíz, en la medida que las economías del mundo tiendan a reactivarse, seguirá firme.

Trigo: Las proyecciones de consumo y exportación mundial 20/21 de trigo suman 8 millones de toneladas, respecto al mes pasado, y el stock final mundial se recorta en 4 millones de toneladas, lo que no es suficiente para un fuerte ajuste, en la relación stock/consumo mundial de trigo, que sigue siendo superior a 40%. Sin embargo, vale destacar que, a pesar de grandes producciones de países exportadores, China, donde se encuentra el 51% del stock mundial de trigo, proyecta elevar sus importaciones de trigo, y, con un volumen de 8,5 millones de toneladas a importar, se transforma en el mayor volumen desde la campaña 95/96, cuyo destino es el engorde animal.

Carnes: Mientras en el 2020 la producción de carnes rojas aumento por mayor nivel de sacrificios de números de cabezas, que compenso el menor peso de res, por menor nivel de engorde, se espera menor producción en 2021 por menor nivel de sacrificio tanto para ganado de engorde confinado como no confinado. En Chicago, tanto el ganado en pie como de engorde a corral, se proyectan a la suba, a diferencia de lo ocurrido el segundo bimestre del 2020, cuando se desplomo este mercado, en medio de las cuarentenas en gran parte del mundo.

Durante el 2020, la producción porcina, tanto por el número de sacrificios, como por el peso del canal, aumento. Se proyecta un aumento en la producción de carne de cerdo 2021, con canales más pesados. El precio internacional del cerdo, en el cuarto trimestre 2020, se recuperó a los niveles del primer trimestre del año, las apuestas para el 2021 apuntan a un mercado estable en niveles de precios similares a los actuales.

La producción de pollos para carne se redujo en 2020, por menor volumen de incubación y sacrificios, y se proyecta para el año 2021, menor nivel de producción avícola, por problemas en las plantas de incubación. Los menores niveles de oferta y aumento en la demanda de exportación, eleva las previsiones de precios para 2021. Contrario a lo ocurrido con la carne de pollo, la producción de huevos 2021 se elevaría, y la expectativa de precios se reduce debido a expectativas de una demanda débil.

Leche: En 2020 la producción de leche aumento, por mayor número de vacas, mientras la exportación de grasa butírica, que representa en gran medida las exportaciones de quesos, se redujo. Por el contrario, la demanda mundial de suero y productos de suero, subproductos de la elaboración de quesos, muy usados para helados, quesos crema, bebidas, yogures, etc. fue muy fuerte. Para 2021 se espera un sostenido aumento en la producción de leche, por aumento de vacas, y un sostén en la menor demanda exportadora de quesos y mayor de leche en polvo descremada y suero seco. Sobre la base de los movimientos recientes de precios, para 2021, los pronósticos de precios de queso y mantequilla se reducen debido a una demanda esperada más débil, pero los precios de leche en polvo descremada y suero aumentan.

Las bajas de precios del queso y manteca, no son compensados por las subas de precios del suero y leche en polvo descremada, por lo que el precio de la leche 2021 se reduce.

CONCLUSIONES:

Una demanda dudosa de granos, debido a la expectativa de la cosecha gruesa de la 20/21 en Sudamérica, pone tensión en los precios de mediano plazo, principalmente de granos oleaginosos y forrajeros, representados por soja y maíz respectivamente. La demanda de carnes rojas y quesos, bienes de mayor valor, y que requieren mejor poder adquisitivo, sigue presionada en el corto y mediano plazo, ante una dudosa reactivación mundial, mientras sus sustitutos, carne porcina y derivados de sueros lácteos, toman mayor protagonismo. La suba de precios de los segundos, no compensa la baja de los primeros, por lo que, los productos de agregado de valor en general, aun no tienen fuerza alcista para presionar sobre la demanda de granos.

La visión del USDA es conservadora para la producción de granos, y bajista para los productos de agregado de valor, carnes y leche, las proyecciones del corto plazo no muestran fuerzas alcistas sostenidas, pero, como sabemos de sobra, el soberano es el clima para la oferta, y el crecimiento económico para la demanda, las lluvias en Sudamérica, y políticas de reactivación en las principales economías del mundo, marcaran el pulso de un 2021 con muchos signos de pregunta.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]