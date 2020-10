Plazos de subas en el Mercado de Granos

Cuanto grano hay disponible para consumir, cuanto se necesita, cuanto vendrá en la próxima cosecha, cuanto hay guardado por si alguna cosecha falla, y, por último, cuanto creen los grandes inversores que vale todo esto, para apostar a la suba o a la baja.

Mientras Estados Unidos pasó un septiembre a todo vapor en volúmenes exportados, principalmente de soja y maíz, la cosecha de estos dos granos inició con rendimientos mejores a lo esperado, luego de haber atravesado fuertes temporales en algunas de las principales regiones productivas de ese país. En medio de activas compras e inicio de cosecha, llega el informe de stocks trimestrales de Estados Unidos, equivalente al stock final 19/20 de ese país, que resultó inferior a lo esperado hasta el informe del USDA de septiembre. Lo que más impactó al mercado fue la relación del stock anunciado respecto al stock del año pasado a igual fecha, que, en soja fue 45% inferior, 10,5 millones de toneladas menor; en maíz 10% inferior, con 6 millones de toneladas menos; y en trigo fue 8% inferior, con 5 millones de toneladas menos que el año pasado a igual fecha.

Por otro lado, los pronósticos estacionales para Sudamérica no son los más prometedores, Brasil retrasado en la siembra de soja, por falta de humedad en el perfil del suelo, y Argentina con gran parte de su área productiva con escasas a nulas reservas de humedad arranca la siembra con muchas dudas. No se observan buenas perspectivas en el corto y mediano plazo, principalmente para el clima en Argentina. Al mismo tiempo tanto Brasil como Argentina han tenido fuertes ventas de soja y maíz, y tampoco disponen de abundantes stocks mientras esperan la próxima cosecha.

Tenemos entonces menos reservas en el norte y clima amenazante en el sur, y hablamos de solo un continente, América, que provee al mundo el 94% de las exportaciones de soja, el 72% de las exportaciones de maíz, y el 35% de las exportaciones de trigo.

En el gráfico vemos los stocks finales mundiales proyectados, previo a los recortes de stock en USA y los recortes de producción potencial en Sudamérica. En la medida que el stock final mundial de soja y maíz se vean recortados, por debajo de 90 millones y 300 millones de toneladas respectivamente, habrá sustento alcista en el mediano plazo para los precios internacionales.



Ahora veamos cómo se movieron los fondos de inversión en medio de este tiempo de compras, ventas y clima.



A partir de agosto, la curva de soja y maíz fueron en ascenso, mientras la de trigo permanece por encima de cero, pero sin mayores movimientos, más que para tomar ganancias.

Las curvas son el resultado de restar a los contratos comprados los vendidos, por lo que, cuando el resultado da por encima de cero, significa que son más los volúmenes comprados respecto a los vendidos, y esto se interpreta como que se compra aquello que se espera seguirá ganando valor, para salir a vender a más precio y obtener ganancias.

Soja y maíz son entonces los ganadores del mercado internacional de granos, y, dada la relevancia en las exportaciones, estas subas podrían ser de mediana duración, en la medida que los pronósticos para Sudamérica no mejoren, y comiencen a afianzar la idea de un recorte productivo irreversible.

El problema para Argentina, mientras comienza a sembrar sus primeros lotes, es su bajo saldo comercializable de soja y maíz, y la incertidumbre del clima meteorológico, político y económico reinante, que, por un lado, muestra precios excelentes, comparados con los últimos 24 meses, y por otro, muestra condiciones tan complejas para liquidar, que hace que los precios sean solo anecdóticos y para nada suficientes para la toma de decisiones comerciales.

Conclusiones: Los precios internacionales de soja y maíz, seguirán en buenos niveles, en la medida que las compras de China continúen bajando el stock estadounidense, y el clima sudamericano siga afianzándose hacia una campaña seca. El trigo local tal vez sufra bajas en plena cosecha, aunque todo hace pensar que los recortes serán mayores a lo proyectado hasta ahora, y esto sostendría los precios actuales. Por tanto, analizar las ventas del saldo 19/20, considerando el riesgo productivo de la 20/21. La soja local a U$S 300/TN y el trigo a U$S 200/TN son interesante para cubrir, pero el maíz a U$S 170/TN no lo es tanto. Usar herramientas de coberturas de precios altos, sin comprometer entrega de mercadería. Se insiste desde este lugar de análisis, en la importancia de las opciones, en un tiempo de tanta incertidumbre comercial y productiva.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]