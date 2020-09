Rizha: “Creo que al componer produciendo tengo una libertad mucho más grande de decisión"

En Ruido Sucio: De la joven que en su debut discográfico se hizo cargo de absolutamente todos los aspectos artísticos, a la compositora y productora de hoy que está en una constante búsqueda sonora y reafirmando sus principios.

Así fue y es la aventura musical que está protagonizando Tamara Luz Ronchese, más conocida en el mundo hispanoparlante como Rizha. La cantante y actriz oriunda de Las Rosas (Santa Fé, Argentina) es en la actualidad una de las nuevas referentes musicales de la cultura queer de España, país en el que reside hace ya varios años, y además asentó su faceta actoral protagonizando Skam, la tira juvenil de la plataforma Movistar +.



¿Cómo te trata esta actualidad pandémica?

Gracias a que puedo hacer mi trabajo desde casa, puedo decir que no la he pasado tan mal. De hecho, la totalidad del disco nuevo lo hice durante este tiempo, incluido “Fever Dream”, simple que lancé hace unas semanas y es de mis favoritos en el álbum.

¿Y de qué habla el tema?

Lo hice porque me enojé con un chico y dije “a la mierda, voy a hacer un tema al respecto”, y me encantó como quedó. Estoy muy contenta con la colaboración que hizo Deva, fue increíble. Todas mis canciones son referentes a cosas que me pasan, las uso mucho para volcar mis emociones así que “Fever Dream” no fue la excepción.

Además de lo autorreferencial ¿qué otros temas te llaman la atención al momento de encarar una letra?

Creo que es inevitable hablar de este contexto y la situación en la que me encuentro. Tengo varias canciones en las que no menciono especialmente el hecho de estar en cuarentena, pero hablo de hacer cosas desde casa, de cómo estoy encerrada y sigo haciendo mis mierdas, ¿sabes? Porque forman parte de mis experiencias. Lo que no quería hacer bajo ningún termino es hablar de la pandémia per sé o sobre estar encerrada y negativa, porque me parecía algo quejoso y no me gusta hacerlo con cosas que no puedo cambiar. Se nota de una manera más implícita mi estado de ánimo.



¿Qué nos podes contar sobre simples como “Live The Weekend” o el EP “XX”, que sacaste durante el 2020?

“Live the weekend”, que grabé y compuse junto a GIRLI, va a estar en el disco y “XX” es un EP que hice en español, por lo que sus canciones no serán parte. Me dejo llevar mucho por si estoy inspirada o no. A veces me tiro, ponele un mes entero, todo los días y casi sin dormir, produciendo como una loca; y otras no hago nada durante un largo tiempo. Me guío por lo que me pasa y lo que me inspira. Antes componía mucho con la guitarra y ahora la abandoné porque lo hago mientras produzco. Construyo el tema a la vez que lo voy haciendo: agrego vocales, sintes, midis, y lo creo en todo su conjunto. A la vez me gusta muchísimo esa forma porque es pura, salen como aparece en mi cabeza por primera vez. El armado de este disco coincidió con mi llegada de Argentina, que fue justo cuando ordenaron la cuarentena, así que estaba llena de ideas y energía por haber reconectado con “casa”. Me encontraba muy inspirada y no tenía otra opción que componer.

¿Cómo fue evolucionando tu música desde los primeros temas a la actualidad?

El cambio más grande está en que siento que produzco mejor. Consigo los sonidos que tengo en mi cabeza. Antes quería llevarlos a cabo y tardaba mucho tiempo en conseguirlos, es que simplemente no sabía como hacerlo y tardaba como veinte días con algo en lo que en la actualidad me demora apenas unas horas. También creo que al componer en Ableton lo hago más adaptado a la parte de la producción. Me constaba mucho más traducir lo que sacaba en guitarra, sonaba raro. Sufría bastante el hecho de que mi oído no se adaptaba a esa nueva sonoridad. Me pueden odiar muchos músicos con esto (risas) pero creo que al componer produciendo tengo una libertad mucho más grande de decisión. No estoy limitada al sonido del instrumento.

¿Pensás que encontraste tu identidad sonora?

Este nuevo material es el primero con el que realmente disfruto. Lo pongo en mi casa, se lo muestro a muchos amigos y me encanta. Ahora mismo siento que he encontrado mi identidad musical y que así quiero sonar para siempre, pero estoy seguro que cuando evolucione como persona y cambie mis gustos a lo mejor modifique también el sonido otra vez y ahí diré nuevamente “encontré mi sonido”… y así (risas). Creo que es algo muy inestable, pero comparado con todo lo que hice anteriormente es mi favorito, me gusta muchísimo y suena muy a mí, a lo que soy actualmente.



¿Cómo ves a la escena musical de Madrid?

Es igual que en la mayoría de los países. Por un lado está el mainstream, con los artistas que ya están consagrados, y por el otro el undreground. El under de Madrid es muy bueno. Hay escenas diferentes como el indie, el pop y el trap, que están muy way.

¿En qué parte de esa escena estás?

Si me tuviera que colocar en algún lado sería dentro del under. Igual me centro mucho en disfrutar de la música porque es el punto en el que la gente lo hace con una. Si intentas hacerlo muy forzado, como para pegarla, se pierde la parte en la que la pasas bien y creo que esa es la clave para gustarle al público. Si haces algo impuesto o artificial va a ser muy complicado. Por momentos tengo que pelear con las discográficas porque quiero hacer músicas que por ahí me gustan mucho y no son tan “vendibles”, por eso me siento de ese “palo”.

¿Y como viste la escena en Argentina?

¡Muy bien! De Argentina conozco el rock y es algo que me parece magistral. Es lo que escucho gracias a mi viejo. Y otra escena que me parece increíble es la del trapo, está muy muy buena. Sobre todo la forma en la que se comportan y trabajan los chicos de allá, me parece increíble y re mil banco.

Te estás preparando para participar de festivales por Europa, ¿cómo es esa “nueva normalidad”?

Si, tengo muchos por delante, pero que se hagan o no no dependen de mi ni de nadie. Es algo que no puede controlar ninguno , por eso vamos pateando siempre un poquito mas adelante en el tiempo. Los artistas estamos muy enojados con ese tema, o con impotencia, porque no se puede hacer nada. Se aplican protocolos pero no es lo mismo que antes. Se pasó de estar todos saltando y bailando a estar sentados a dos metros de distancia. Se siente mucha rabia. Luego del viaje por Argentina tenia shows en italia, inglaterra y de repente… ¡pandemia! Se tuvo que cancelar todo. Esperemos que pase lo más rápido posible.

¿Qué influye en la música de Rizha?

La respuesta a esta pregunta siempre es la mima porque tengo muy marcada la influencia de Kid Cudi y K Flay. Son mis padres musicales. Pero actualmente estoy siendo muy, muy influenciada por Oliver Tree, Rico Nasty, Ashnikko, el hyper pop y el trap de Argentina. Es una mezcla de todo y ahora que lo pienso es una locura. En el disco está todo eso y es un descontrol. Yo creo que va a estar bueno, pero vamos a ver cómo sale.