El complejo sojero. Precios en Argentina y el mundo

Argentina destina entre 18 y 19 millones de hectáreas para la producción de soja cada año, y produce entre 50 y 55 millones de toneladas, ocupando el tercer lugar de importancia productiva, después de Brasil y Estados Unidos. Del total de soja comercializada, 20-25% es comprado para exportar y 80-75% para ser procesada por la industria, cuyo principal destino es la exportación de harina, aceite y biodiesel. Veamos la evolución de precios del complejo sojero internacional y local, y expectativas para una campaña 20/21 que no se avizora sencilla para la toma de decisiones.

Precios del complejo sojero en Chicago:

Los últimos doce meses, han nivelado hacia abajo si vemos donde se concentran los precios comparado a los máximos y mínimos para soja, harina de soja y aceite, en Chicago. Las cotizaciones de grano de soja en Chicago han viajado principalmente por debajo de U$S 325/TN, con máximos de U$S 350/TN, las de harina de soja por debajo de U$S 335/TN con un máximo de U$S 370/TN, y las de aceite, por debajo de U$S 670/TN con un máximo de U$S 770/TN.

Apuestas de los Fondos de Inversión:

Veamos, en el siguiente gráfico, las apuestas de los fondos de inversión (capitales que buscan ganar diferencias de precios por comprar y vender) durante lo que va del 2020.



Entendiendo que, siempre que la línea se encuentre por encima de cero, significa que las apuestas se orientan a expectativas alcistas, vemos que el grano de soja viene con apuestas al alza desde marzo, momento de máximas bajas, e inicio de recuperación en Chicago. Harina de soja, por el contrario, tuvo una permanencia de apuestas bajistas, hasta julio, cuando lentamente comenzó a mejorar la expectativa de precios, y aceite, desde la recuperación del petróleo internacional en mayo, mejoró su apuesta a la suba. Puede verse que, en la actualidad, las apuestas de los fondos de inversión se mantienen a la suba, para el complejo sojero.

Precios de exportación (FOB) de Argentina:

* Pasado: Cuando vamos a la soja argentina de exportación, tenemos que, en 2019 el precio promedio de grano de soja puesto sobre el barco (FOB) para ser exportado, fue de U$S 338/TN, mientras que el FOB promedio de harina de soja fue de U$S 316/TN, y el de aceite de soja fue de U$S 646/TN.

* Presente: En lo que va del 2020 los precios FOB promedio logrados para exportación de grano de soja, harina y aceite, fueron hasta ahora de U$S 340, 325, 667/TN respectivamente, levemente por encima de los precios promedio 2019.

* Futuro: Según la circular del pasado 31 de julio, en el Ministerio de Agroindustria, los precios FOB para los meses de agosto 2020 a febrero 2021, son de U$S 373, 335 y 566/TN para grano de soja, harina y aceite respectivamente.

Precios pizarra Rosario:

Veamos el gráfico de la evolución del precio de soja según la pizarra de Rosario. Con máximos desde 2019 hasta ahora, en torno a U$S 250/TN, mínimos de U$S 200/TN, los precios 2020 disponibles se mantuvieron por debajo de U$S 230/TN desde marzo hasta principios de julio.



Precios futuros MATBA y exportación:

Los futuros de soja de agosto 2020 a enero 2021 cotizan en torno a U$S 245/TN, mientras los futuros de la 20/21, mayo y julio 2021, vuelven a la zona de U$S 225-230/TN, mientras los precios de exportación publicados para los meses entre febrero y julio 2021, son de U$S 354, 340 y 698/TN para grano de soja, harina y aceite respectivamente.

La exportación de harina de soja argentina, que ronda los 28 millones de toneladas anuales, registra un volumen de 9,5 millones de toneladas de enero a mayo de este año, y la exportación de granos de soja, que ronda los 10 millones de toneladas acumula 3 millones de toneladas en ese periodo, mientras los compromisos de embarque de soja como grano, al 22 de julio, son de casi 6 millones de toneladas.

Conclusiones: El mercado internacional muestra un panorama de corto plazo al alza, así como la expectativa de demanda local sigue generando presión alcista. Mientras el ritmo de la molienda permanezca firme, con los precios de exportación de corto plazo a la vista, el saldo de soja 19/20 podrá ser convalidado por encima de U$S 240/TN, sin embargo, la expectativa internacional es bajista, y habrá que ganar competitividad, para entrar al mercado en la 20/21, esto frena mejoras de precios para los futuros mayo y julio, tal como lo estamos viendo. Es un año para manejar con estrategia financiera el saldo de soja 19/20, y con estrategia comercial la futura 20/21, acotando pisos, que por segundo año consecutivo nos trajo valores de U$S 200/TN a cosecha, y aportando flexibilidad a la suba, en caso de dinamizarse la demanda internacional y presionar a la suba en el mediano plazo, alternativa que hoy, se ve lejana.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

