A modo de prueba, Santa Fe habilitaría el Futbol 5 por 15 días

"Santa Fe lleva ya casi un mes y medio con la posibilidad del entrenamiento deportivo bajo modalidad individual, con distanciamiento. Esto no es un tema menor, ya que significa además tener los clubes abiertos, los gimnasios abiertos", dijo la Secretaria de Deportes. "Creo que los santafesinos tenemos que estar orgullosos de esta posibilidad de tener un Protocolo Base que nos ha permitido el entrenamiento, que después se fue por distintas fases, arrancando por los deportes individuales y luego se sumó el entrenamiento individual de los deportes colectivos, asi sucesivamente."

Futbol 5 Se trata de una actividad deportiva cuya habilitación es muy esperada. “Estamos avanzando en una prueba con 10 personas en la cancha, y obviamente tenemos protocolos que son muy estrictos”, dijo Giaccone.

Será preciso que un entrenador o profesor esté a cargo del control en el cumplimiento de lo establecido:

- Que no se usen vestuarios.

- Cada deportista debe lleguar con la misma ropa con la que va a jugar.

- Que se disputen solo los 45 minutos que permite el juego.

- Debe tomarse la temperatura corporal de cada uno en el ingreso.

- Hay que asentar un listado de los miembros de cada grupo que haga el deporte y por 14 días no pueden alterarse esos grupos; ya que lo más importes es tener la trazabilidad para el caso de cualquier contagio.

- No se permite “tercer tiempo” ni posterior reunión.

- Es preferible canchas en espacios abiertos, pero si son cerrados debe permitirse mucha ventilación cruzada en el lugar.

“Bajo estos requisitos muy claros y estrictos, se piensa en autorizar la actividad Futbol 5 por 15 días, para poder evaluar sus resultados y cumplimientos”, continúa la funcionaria. “A simple vista puede parecer un contrasentido permitir esto ante la relajación en las conductas de la sociedad. Pero no por la actividad física que se han producido los contagios sino que son producto de actividades nocturnas sin considerar protocolos como ser cumpleaños de numerosos asistentes, reuniones afectivas excesivas, el mate compartido, etc.. Nunca se está exento de riesgos, pero deportes en lugar fijados, controlados, con protocolos firmes, es más posible que nada ocurra”.

Natatorios. "La semana pasada, el miércoles, habilitamos los natatorios. Esto quiere decir que todas las actividades acuáticas ligadas a las piletas están habilitadas, pudiendo nado convencional, recreativo, deportivo o con fines terapéuticos, ya que cuánta gente necesitaba de la pileta para hacer algún tipo de rehabilitación", manifestó la Secretaria de Deportes. "Es por cierto un tema que deberá tener un abordaje económico y probablemente todas las piletas no podrán abrir, pero por lo menos están habilitadas y muchas ya lo están haciendo en distintos puntos de la provincia."

Será también una actividad con prueba de 15 días y por supuesto con un protocolo específico.

(Se recomienda escuchar el audio completo)