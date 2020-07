Competitividad exportadora de Argentina

En un año con fuerte necesidad de divisas para el país, veamos qué posición tiene Argentina frente a sus principales competidores y compradores, entendiendo como puntos fundamentales para analizar competitividad exportadora, los precios de exportación, tipo de cambio y costo de flete internacional.

Considerando las exportaciones de granos trigo, soja y maíz, sin tener en cuenta los primeros derivados industrializados de estos, como harinas y aceites, Argentina ocupa el tercer lugar exportador en volumen de maíz y soja, y el séptimo en volumen exportado de trigo, en el caso de maíz y soja, Argentina se ubica luego de Estados Unidos y Brasil, mientras que en trigo Argentina se ubica luego de Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y otro grupo de países.

Precios: Dado que en maíz y soja competimos principalmente con Brasil y Estados Unidos, veamos los precios FOB de estos orígenes, comparados con Argentina, mientras que para trigo veamos el precio FOB de la Unión Europea, además de Estados Unidos.



Se observa que, en este momento, Argentina es el país más competitivo en precios de exportación sobre el puerto de origen, para soja y maíz, mientras en trigo, ante la no disponibilidad de saldo exportable de trigo, no ofrecemos ventaja de precios hasta diciembre, cuando el FOB pasa de U$S 246 a 215/TN, y la Unión Europea, representada por el precio FOB de Francia, ofrece el mejor precio internacional.

Tipo de Cambio: Si Estados Unidos es el primer exportador de maíz, Brasil es el primer exportador de soja, y Rusia y Unión Europea son los principales exportadores de trigo del mundo, veamos la relación de monedas respecto al Dólar entre los principales proveedores y comparemos con los principales compradores, para analizar la competitividad de nuestro tipo de cambio.

* Soja: En lo que va del 2020 Argentina devaluó el PESO un 35%, mientras Brasil devaluó el Real un 62%, y el Dólar estadounidense se debilitó casi el 1%. Dado que China compra el 61% de las importaciones de soja del mundo, es importante decir que, en lo que va del 2020, el Yuan se devaluó 0,8% respecto al Dólar. Significa que las monedas de los países vendedores se devaluaron mucho más que la del principal comprador, con lo que su capacidad de compra es mayor. Argentina entonces, muestra la moneda menos competitiva de todas, al haber devaluado menos que Brasil, y frente a un Dólar debilitado.

* Maíz: Consideramos lo mismo que para soja, del lado vendedor, y, dado que la Unión Europea y México son los principales importadores de maíz, comprando un volumen equivalente al 23% del maíz importado en el mundo, veamos cómo se encuentra el Euro y el Peso mexicano respecto al Dólar. En lo que va del 2020 el Euro se revaluó 2%, mientras el Peso mexicano devaluó 34%. Es decir, mientras la Unión Europea eleva su capacidad de compra por una moneda revaluada, México la disminuye por su devaluación. Sin embargo, el ritmo devaluatorio de México es inferior al de Brasil, y prácticamente idéntico al de Argentina, con lo que no se modifica demasiado su capacidad de compra con Argentina, y aumenta frente a Brasil.

* Trigo: Rusia es el principal exportador mundial de trigo, por lo que repasamos el ritmo devaluatorio del Rublo ruso hasta hoy, y, durante este 2020, ha devaluado el 29% su moneda, mientras el Euro revaluó 2%, el Dólar se debilitó el 1% y el PESO argentino se devaluó 35%. Puede decirse que Argentina es el más competitivo, además de Estados Unidos, y la Unión Europea el menos competitivo de los orígenes para comprar trigo. Mientras Brasil, nuestro principal comprador, devaluó el 62%, con lo que, ante la diferencia en el ritmo devaluatorio con Argentina, Estados Unidos le gana competitividad. No es de extrañar que aumenten los volúmenes de trigo comprados a Estados Unidos, ante un reciente aumento de la cuota extra Mercosur, que pasó de 750 mil toneladas anuales a 1,2 millones. No obstante Argentina seguirá por ahora siendo el principal exportador a Brasil, quienes demandan aproximadamente 7 millones de toneladas de trigo.

Logística: Veamos el costo del transporte marítimo para llevar una tonelada de soja, trigo o maíz desde el Golfo de México en Estados unidos, desde Puertos de Argentina Río Paraná, y, salvo trigo, desde Puerto Paranagua Brasil, hacia destinos de África, Europa y Asia. El flete de Estados Unidos a destinos asiáticos se reduce a menos de la mitad, cuando la mercadería sale de Puertos del Pacífico Norte, en lugar del Golfo de México.

CONCLUSIONES: Mientras Argentina compite con menores precios de exportación para soja y maíz, Brasil y Estados Unidos son más competitivos con el tipo de cambio, y Brasil gana también respecto al costo de transporte marítimo a los principales destinos de estos granos. Argentina conservará su franja de ventas de soja y maíz, pero para hacerlo deberá permanecer con menores precios de exportación, que compensen total o parcialmente los otros dos factores negativos.

En cuanto a trigo, dado que el 50% de nuestras exportaciones tienen por destino Brasil, también deberemos mejorar la relación de precios de exportación, para compensar la menor capacidad de compra de Brasil a nuestro país, por la diferencia en el ritmo devaluatorio entre ambos países.

Los costos logísticos no tienen margen de ser ajustados, dado que dependen de distancias a recorrer para llegar a los diferentes destinos, lo que se ve agravado en el último tiempo por el bajo nivel del Río Paraná, que encarece las maniobras de los buques y, al menos por los próximos tres meses, los expone al riesgo de quedar encallados. Por último, en la medida que la devaluación local permanezca controlada, los ajustes para ganar competitividad exportadora, seguirán viniendo de mano de menores precios de exportación para ganar competitividad.

El país necesita divisas para equilibrar su macroeconomía, entonces necesita estrategias para elevar la competitividad exportadora de Argentina, no solo de las materias primas, sino principalmente de agro alimentos con agregado de valor.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]