Nivel de ventas, nivel de precios, nivel de compras

Llegando al final de la 19/20 y calentando motores para la 20/21, hagamos un breve repaso de donde estamos, y que vemos en un horizonte muy difuso, que datos ayudan a planificar en medio de la incertidumbre.

* Nivel de ventas:

Con más del 93% de la superficie de soja 19/20 cosechada, hay comercializada con precio el 26% de los 49,5 millones de toneladas proyectadas.

Con un avance de cosecha del 43,5% de la superficie de maíz 19/20, se ha comercializado con precio el 37,5% de los 50 millones de toneladas esperadas para este año.

Con un saldo de 1 millón de toneladas de trigo 19/20, se ha comercializado con precio el 87% de los 18,8 millones de toneladas de trigo logradas esta campaña.

* Nivel de precios:

La soja 19/20 cotiza en pisos de U$S 215/TN en el disponible, y máximos de U$S 228/TN a enero 2021. Valores por debajo de U$S 230/TN dan resultados negativos en la mayoría de los planteos bajo alquiler, a más de 100 kms. del puerto. Significa que, cualquier venta realizada a estos niveles de precios es vender a pérdida.

El maíz 19/20 con un disponible en U$S 115/TN y un diciembre 2020 a U$S 123/TN, dista bastante de U$S 130-140/TN valores mínimos para cubrir costos a rendimientos normales en campo alquilado y a más de 100 kms. del puerto.

Por último, el trigo 19/20 a valores por encima de U$S 170-180/TN, ofrece un resultado económico aceptable para la mayoría de los planteos de alquiler a 100-300 kms. del puerto. Sin embargo, el nivel de precios para la 20/21, de diciembre en adelante, se ubica en torno a U$S 160/TN, lo que en general no cubre los costos.

* Nivel de compras:

En un contexto complejo, vender mercadería a pérdida, por recorte de precio en Dólares, agrega el riesgo de pérdida de poder adquisitivo por avance de la devaluación. Así, cada venta realizada debe ser articulada con compras, que permitan cerrar precios con PESOS, que en el corto plazo serían insuficientes para hacer la misma compra. Con la cosecha de la gruesa en su recta final para soja y acercándose a la mitad del maíz, por dar inicio a la siembra del trigo y otros invernales, pararnos frente a los presupuestos 20/21, es lo que motiva consultas, cálculos y planificaciones.

Generalmente el maíz es el cultivo que requiere mayor inversión en insumos, siendo el fertilizante y semillas piezas claves, tanto del costo como del potencial productivo al que se apunta. Le sigue el trigo y luego soja, que, a excepción de lotes complicados con malezas, es el que menor proporción de costos corresponde a insumos.

Conocer la relación insumo producto hoy, de los diferentes componentes del paquete tecnológico a aplicar, nos ayudará a priorizar compras, dado que, si hay que vender la cosecha a precios bajos, que dichas ventas se transformen en un poder de compra tal que ofrezca un avance estratégico sobre el nivel de compras de la 20/21.

Si del costo total, el costo de insumos representa, por ejemplo, el 30% ¿cuál es el nivel de compras realizado hasta ahora? ¿Cuál es el nivel de cierre de precios sobre estas compras? y ¿cuál el recurso disponible para efectuar las restantes, alternativos a la venta de cereal?

CONCLUSIONES: Planificar decisiones es una tarea que toma mayor relevancia en un contexto incierto. Poner sobre la mesa el nivel de ventas con precio hasta ahora realizadas, el nivel de precios ofrecidos por el mercado físico y Mercados Futuros, para la mercadería pendiente de liquidar, y el nivel de compras de insumos para la 20/21, nos da una visión de 180°, desde la 19/20 hacia la 20/21, donde la cosecha pasada da sustento a la futura. Si deseamos ampliar la visión a 360°, necesitamos incluir a esta información, la disponibilidad y acceso a herramientas comerciales y financieras, con las que evitemos quedar atados a precios mínimos de venta, y nos permita acceder al cierre de costos y compras, para que el horizonte del corto y mediano plazo se vuelva menos difuso y más definido, desde la gestión de mejores decisiones.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios;

[email protected]