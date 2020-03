Las Rosas: once personas fueron detenidas por violar la cuarentena

"Podríamos haber traído cincuenta o cien personas. Notamos que la gente no comprende la situación que estamos viviendo. En lo que respecta a Las Rosas hay mucha irresponsabilidad. Trajimos once personas a las cuales le formamos causa por el articulo 205 y 239, que es el incumplimiento de la cuarentena, a partir de un DNU del Poder Ejecutivo Nacional, y la desobediencia a la ley", comunicó el Comisario Horacio Sueldo. "Son personas que no justificaron que estaban haciendo en la calle, y recibimos respuestas de las más insólitas, hasta decirnos "y bueno, de algo tenemos que morir", o diciendo "no pensé que era tan grave". Vamos a coordinar con la municipalidad para hacer cumplir los horarios de los comercios, en principio sería hasta las 19 horas".