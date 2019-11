Un USDA sin sorpresas y un panorama local incierto

El clima norteamericano era una promesa de subas para los que vieron tantas fotos de maíz y soja nevados, pero el USDA lo hizo de nuevo, niveló para arriba, y los recortes de volumen de cosecha no fueron lo esperado. Con esto tenemos un informe frío, como el otoño estadounidense, mientras a nivel local los animos levantan la temperatura analizando hipótesis de un gobierno que llega.

Entre tanta información, vayamos a los precios, despejemos el camino y tomemos decisiones.

Ø SOJA: A tres campañas de alcanzar una relación stock/consumo superior al 25%, frente a un volumen de cosecha 19/20 estable por ahora, en Estados Unidos ya pasó lo peor, y una demanda sin empuje, el panorama de corto plazo es lateral, y el mediano dependerá del clima en Sudamérica. Veamos los precios internacionales y locales en U$S/TN.

Proy. USDA 19/20 Continuo Chicago CBOT dic. 19 - marzo 20 MATBA dic. 10 - marzo 20 331 342 351-355 245,5 - 249



Vemos que las proyecciones del USDA están levemente por debajo de los precios actuales en Chicago, pero en línea con un promedio de los últimos seis meses, lo que marca un panorama lateral. En cuanto a los futuros de Chicago versus MATBA, si convertimos el rango de Chicago a precios locales, descontando al actual régimen de retenciones, tenemos un rango entre U$S 271 y 275/TN, vemos que son 10% más elevados en Estados Unidos, lo que no es de sorprender, por el premio que tiene la soja estadounidense en esa época del año, y en plena cosecha sudamericana, pero podría simbolizar también una suba de retenciones, que pasen de 20-22% (porcentaje probable al tipo de cambio proyectado a esas fechas => 18% + $4/U$S) a 30%.

Esto debe servirnos para visualizar los actuales precios disponibles y futuros, y tomar decisiones, considerando un panorama internacional no alcista, y uno local incierto. Entonces, los actuales U$S 250/TN del disponible, y los futuros U$S 245/TN de mayo 20 ¿son valores que permiten captar ganancias? es la pregunta, calculadora en mano y costos definidos dan la respuesta, que, considerando las herramientas comerciales como ventas de mercadería con compromiso de entrega, y coberturas sin compromiso de entrega, deben llevarnos a tomar decisiones comerciales.

Ø MAÍZ: Con un stock final mundial 18/19 recortado en 4 millones de toneladas, y otras casi 7 millones de recorte del stock final 19/20, no alcanzó para que la relación stock/consumo vaya más abajo del 28% y 26% respectivamente. Vemos además una demanda débil que no teme a quedarse sin maíz, considerando stocks y la fortaleza de Sudamérica.

Proy. USDA 19/20 Continuo Chicago CBOT dic. 19 - marzo 20 MATBA dic. 10 - marzo 20 151,5 148 155 - 157 143 - 136

Las proyecciones del USDA vienen sumando casi U$S 10/TN los últimos dos meses, lo que pone las expectativas en mejores precios en el corto y mediano plazo. Si vemos la diferencia de precios de los futuros en Chicago (CBOT) versus los del Mercado a Término local (MATBA) y descontamos retenciones al CBOT, considerando un 5% de retenciones al actual régimen ($4/U$S), nos queda un rango futuro entre U$S 147 y 150/TN, valores 3% por encima del futuro abril, pero 10% por encima de julio, es decir, considerando una retención del 15%. Por otro lado, es importante recordar que julio en Estados Unidos es el momento de precios más altos, y a nivel local, el de precios más bajos, por lo que estas diferencias podrían estar solo considerando pocos o ningún cambio en las retenciones, y momentos del mercado con castigo para Argentina y premio para USA.

Considerando entonces el precio disponible en U$S 145/TN, un futuro en U$S 143/TN, y perspectivas más optimistas para este cereal, sin dejar de lado una posible suba de retenciones, vender 18/19 y cubrir 19/20 a valores por encima de U$S 140/TN son decisiones a considerar, siempre teniendo en cuenta los precios de referencia de cada empresa, los costos, y los momentos donde se tendrá que disponer de liquidez.

Ø TRIGO: Con estimaciones de cosecha 19/20 global sin cambios, leves subas de exportaciones y de stock final mundial 19/20, la tendencia de trigo no cambia demasiado, mostrándose más lateral-bajista que alcista, entendiendo que, con una relación stock/consumo mundial superior al 38%, la demanda mundial de este cereal no se preocupa ni apuesta a la suba. Veamos los precios.

Proy. USDA 19/20 Continuo Chicago CBOT dic. 19 - marzo 20 MATBA dic. 10 - marzo 20 169 187 187,5 - 189 169,5 - 177



Contrario al maíz, las proyecciones del USDA para el trigo estadounidense, vienen perdiendo U$S -7/TN los últimos dos meses, lo que pone los precios de Chicago en riesgo de ver más bajas en el corto plazo. Si pasamos al rango de futuros, muy similares al precio continuo en Chicago, mostrando lateralidad en el corto plazo. Para completar el análisis, veamos que si a ese rango del CBOT le descontamos retenciones ($4/U$S), resulta en un rango entre U$S 176 y 179/TN para diciembre 19 y marzo 20 respectivamente, lo que resulta en precios apenas 4% y 1% mayores a los futuros locales diciembre 19 y marzo 20 respectivamente. Posiblemente no se esperen mayores retenciones al trigo, y esto lo reflejan los futuros del MATBA.

Si el trigo no se siente amenazado por retenciones, si está en jaque por bajas de precios internacionales y merma de exportaciones locales, con Brasil haciendo declaraciones de quita de aranceles para importar trigo de cualquier destino. Por otro lado, siguen presentes las amenazas de mayores recortes de rendimiento por problemas de déficit hídrico y enfermedades en importantes zonas productores del país, lo que pone nuestras habilidades de predicción de cosecha y de planificación comercial a prueba. Valores en torno a U$S 170/TN deben ser considerados confrontando costos y necesidad de liquidez, así como coberturas a futuros sin compromiso de entrega, pero que proteja precios futuros positivos sobre gran parte de lo que se espera cosechar.

Conclusiones: El USDA no dio sorpresas, el mercado lo demostró con pocos movimientos, laterales bajistas en trigo y soja, laterales alcistas en maíz. A nivel local las labores a campo avanzan, siembra de soja y maíz, y cosecha de trigo, en medio de preguntas respecto a reglas de juego a saber dentro de un mes, mientras tanto, en la oficina, las decisiones comerciales deben acompañar las labores a campo y limitar la incertidumbre, a fin de resguardar las ganancias que serán el motor de la continuidad, crecimiento y desarrollo de nuestras agro empresas.

Marianela De Emilio - Ing. Agr. Msc. Agronegocios

