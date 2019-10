San Genaro: renuncia concejal electa, y sus dos suplentes. Eluden la paridad de género

Un episodio cuanto menos llamativo se generó en San Genaro en las últimas horas. Ariana Mergen, quien encabezaba la lista de concejales del Frente Progresista Cívico y Social que salió segunda en las elecciones, se ganó el derecho por el voto popular a ocupar una banca en el Concejo Municipal a partir del 10 de diciembre. Sin embargo la actual secretaria de Gobierno de la Municipalidad habría elegido seguir en su puesto acompañando al intendente Gastón Marconcini y no asumir, dejando su banca libre.

Su sucesor en la nómina es Luciano Morello. No obstante, como el Concejo sancionó en 2018 la ordenanza de paridad de género, debía asumir la segunda mujer de la lista.

Ese lugar le pertenecía entonces a Beatriz Vivas, quien también renunció. Lo mismo hizo la tercera mujer de la lista Griselda Altamira. Con las tres bajas, queda eludida la paridad de género y Morello asumiría como concejal electo.

La maniobra, que logró esquivar la norma que busca la igualdad, es considerada como una “candidatura testimonial” y se ganó múltiples críticas en San Genaro. “Como en todos los casos, las leyes no son más que letra fría si no hay compromiso de cumplimiento, si no hay presión por parte de los propios protagonistas y defensa irrestricta de su contenido. Hoy San Genaro es espectador de una manipulación inescrupulosa y vergonzosa, que tira por la borda el esfuerzo y la lucha que se viene dando desde el colectivo feminista a lo largo y ancho del país”, señalaron en un comunicado desde el Bloque de Concejales del PJ.

Además, expresaron: “Repudiamos este tipo de prácticas, que avalada por el poder político de turno dilapidan el verdadero sentido y valor de una larga lucha que abrazan las mujeres argentinas, desde Victoria Ocampo, Eva Perón y tantas otras que dejaron todo, hasta sus propias vidas en esta disputa”.

De efectivizarse esto, ahora el Concejo Municipal quedará compuesto por tres ediles del Frente Progresista Cívico y Social (Martín Bianchini, Luciano Morello e Irene Ventura) y por tres del Bloque Justicialista (Pablo Noriega, Marisa Campa y Cristian Góndolo).

Fuente y foto: InfoMás