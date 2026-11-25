El traumatólogo Pablo González se incorporó el mes pasado al staff del SAMCo de Las Rosas, en un cargo provincial, y acompañará además al Dr. Diego Corchuelo en tareas de dirección del hospital. Ambos profesionales lo informaron en una entrevista con Canal 4 Las Rosas.

Un cargo provincial

El Dr. Corchuelo, director del SAMCo, explicó que antes el hospital debía afrontar el pago del trabajo del profesional y que ahora se trata de un cargo provincial. "Va a ayudarme en la parte directiva también, así que para mí es un apoyo, una colaboración, un consejero", dijo. Agregó que la incorporación es parte de la obtención de cargos, con los que "el ministerio nos va aportando de alguna manera una respuesta".

Cirugías en la ciudad

El director señaló que parte de las cirugías traumatológicas que se derivaban podrán realizarse en Las Rosas. Aclaró que las de mayor complejidad se seguirán derivando.

González, por su parte, expresó que es "un orgullo" ser de Las Rosas y trabajar en el hospital, tras muchos años en otra ciudad, donde también participó de una gestión. Dijo que busca que quienes puedan operarse en Las Rosas lo hagan en la ciudad, y derivar solo cuando la complejidad o la gravedad lo excedan. "Tratar de no ser solamente una ambulancia y derivar gente, sino también resolver las cosas acá en la ciudad", sostuvo.

Continuidad en las guardias

El profesional planteó además que los médicos de guardia tengan continuidad, sean conocidos y conozcan a la población y su idiosincrasia, para lograr coherencia en los tratamientos. Definió la tarea como "un lindo desafío", con "momentos un poco más dulces, otros un poco más amargos", y señaló que, si la gestión resulta bien, el beneficio será para toda la población.

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