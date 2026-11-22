El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, visitó medios de prensa donde comunicó la compra de una nueva motoniveladora, el avance del pavimento y la luminaria LED. También reiteró reclamos a la Provincia por fondos de Obras Menores y por guardias médicas sin cubrir en el hospital local.

Compra de maquinaria

Meyer explicó que la semana pasada se abrieron los sobres para adquirir una nueva motoniveladora y que ya se resolvió a quién se le comprará. Indicó que en días próximos se extenderá el dictamen y se cerrará el proceso de compra.

Con esa unidad, el municipio tendrá cuatro motoniveladoras, siempre con una de relevo, como ocurre con otros elementos del parque de maquinarias municipal. Según el intendente, esto permite detener un equipo por reparación y continuar el servicio con otro. Estimó que en herramientas se incorporaron "más de 3.000 o 4.000 millones de pesos".

Pavimento y luminaria LED

En calle Saavedra se ejecutó esta semana la primera mano de pavimento de la cuadra n° 178 de su gestión. Meyer precisó que son 178 cuadras reealizadas en poco más de 10 años, un promedio de casi 18 por año, y lo definió como "un récord histórico".

También se terminó la luminaria LED de calle Salta. El intendente anticipó que realizará la inauguración con un video, ya que se trata de otras 17 cuadras con ese sistema.

Reclamos por fondos provinciales

Meyer sostuvo que la Provincia aún no depositó los fondos de Obras Menores correspondientes al pavimento de General López y Caseros. Estimó que se acreditarían el mes próximo, cerca de fin de año, por lo que la obra deberá ejecutarse en 2027. Afirmó que esa demora retrasa la presentación de Obras Menores 2027 y la calificó como "una forma de desfinanciarnos".

El intendente recordó que se trata de programas provinciales que, según dijo, corresponden "por ley". Advirtió que el atraso podría derivar en que se diga que el municipio no presentó la rendición, algo que rechazó.

Además, recordó que en 2025 estaban previstos 450 millones de pesos de programas provinciales como el Programa Brigadier y el de Obras Urbanas, que según dijo "nunca más vieron la luz del sol". Con esos fondos estaba proyectada la rotonda en el cruce de las rutas 178, 65 y 13. Mencionó también un acceso de tránsito pesado por ruta 65, que no se concretó por cuestiones técnicas.

Meyer atribuyó estas situaciones al gobierno provincial y señaló que las facultades del intendente "tienen su límite". Reiteró que la seguridad depende de la Provincia y el estado de las rutas, de la Nación.

Guardias médicas y hospital

En materia de salud, el intendente indicó que tiene en su despacho el pedido del director del hospital, Diego Corchuelo, por los cargos que faltan, entre ellos guardias médicas que hoy se cubren con el Siamed. Según Meyer, ese servicio ya no funciona como emergencia médica municipal, porque los médicos cumplen guardias y realizan traslados. Agregó que, a su entender, era el único de ese tipo en la provincia.

Planteó que la guardia debe ser cubierta por la Provincia y no financiarse con la tasa municipal, y sostuvo que el 60% de la población que paga la tasa está cubriendo esa prestación. Dijo que el municipio no le debe al hospital, sino que cubre una guardia que, a su entender, no le corresponde, y lo consideró una falencia del sistema de salud provincial.

Sobre las ambulancias, señaló que Las Rosas cuenta con tres, pero afirmó que no fue consultado. Indicó que el sistema de salud, con traslados, prestación de servicios y atención al público, es responsabilidad del director del hospital y que, por eso, debe ser él quien hable del tema, anticipando que esté explicará por TV local punto por punto en qué se utiliza el dinero del Siamed.

Balance de gestión

Al cierre, Meyer afirmó que la ciudad logró en 10 años obras, como pavimento, cloaca completa y luminaria, que según dijo no se habían concretado en 40.

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Fuente: Renacer Regional Multimedios