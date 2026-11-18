La Comuna de Tortugas abrió el domingo 15 la temporada de verano en el predio del arroyo Las Tortugas, con vecinos y visitantes de Armstrong, Las Parejas, Las Rosas y Montes de Oca, además de familias llegadas desde Rosario y Villa María. La actividad contó con la presencia del senador provincial Pablo Verdecchia y del presidente comunal Eduardo “Lalo” Rosell.

Música, ballets y artesanos

La jornada reunió a músicos, ballets y artesanos locales, y tuvo como cierre la presentación de Los Lirios. Desde las 8, los artesanos del pueblo comenzaron a armar sus puestos para ofrecer indumentaria, tejidos, cerámica, velas, productos de marroquinería y otras creaciones propias.

Organización y seguridad

El equipo de rescate acuático de los Bomberos Voluntarios de Armstrong integró el dispositivo de seguridad, y los miembros de la comisión del SAMCo estuvieron a cargo del buffet. Instituciones, emprendedores y artistas participaron de una actividad que permitió mostrar las mejoras realizadas por la Comuna, con el apoyo del legislador.

Declaraciones

Rosell indicó que la convocatoria superó las expectativas y agradeció el respaldo del senador para concretar las mejoras. “Toda la nueva infraestructura es gracias a él”, expresó el presidente comunal en referencia a Verdecchia.

Por su parte, Verdecchia valoró el trabajo para recuperar un lugar que forma parte de la identidad de Tortugas y ponerlo en mejores condiciones. “Esto es lo que pasa cuando los recursos se ponen de manera inteligente al servicio de la gente, estamos viendo una fiesta hermosa, pero también una alternativa para generar recursos en todas nuestras localidades”, dijo el senador.