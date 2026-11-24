Rendimientos agrícolas líderes en Argentina

Un exhaustivo relevamiento elaborado por la plataforma ArgenFields, a partir de los datos oficiales de las Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, identificó cuáles son las zonas con mayor productividad agrícola de la Argentina para los cuatro principales cultivos de granos.

Marco metodológico y parámetros del análisis

Para asegurar una lectura rigurosa y representativa, el relevamiento se estructura bajo las siguientes definiciones clave:

Homogeneización territorial («distritos»): Dado que la división política subprovincial adopta la denominación de partidos en la provincia de Buenos Aires y de departamentos en el resto de las provincias argentinas, en el presente informe se utilizará el término común de «distritos» para referirse a ambas unidades territoriales de manera indistinta.

Dado que la división política subprovincial adopta la denominación de partidos en la provincia de Buenos Aires y de departamentos en el resto de las provincias argentinas, en el presente informe se utilizará el término común de para referirse a ambas unidades territoriales de manera indistinta. Período temporal evaluado (promedio de 5 campañas): Los rendimientos no corresponden a una cosecha aislada ni a un récord anual excepcional, sino al promedio ponderado de las últimas cinco campañas agrícolas finalizadas : Soja, Maíz y Girasol: Período de cinco ciclos que abarca desde la campaña 2020/21 hasta la 2024/25 . Trigo: Período de cinco ciclos que comprende desde la campaña 2021/22 hasta la 2025/26 .

Los rendimientos no corresponden a una cosecha aislada ni a un récord anual excepcional, sino al : Superficie cosechada y umbral de significancia: Los rindes se calculan estrictamente sobre la superficie cosechada y se expresan en quintales por hectárea (qq/ha) (donde 1 qq = 100 kg). A fin de evitar distorsiones estadísticas causadas por producciones marginales, únicamente se incluyeron distritos con un mínimo de 5.000 hectáreas sembradas con el cultivo evaluado.

Líderes de rendimiento por cultivo

1. Soja: el corazón de la zona núcleo al frente

Con una media nacional de 26,6 qq/ha, el distrito santafesino de Castellanos encabeza la tabla con un promedio de 35,5 qq/ha (+20,3% sobre la media provincial) en una superficie sembrada de más de 311.000 ha. En segundo lugar se ubica Marcos Juárez (Córdoba), alcanzando 35,2 qq/ha (+25,8% provincial), escoltado por Las Colonias (Santa Fe) con 33,3 qq/ha.

2. Maíz: el pico puntano y la consistencia cordobesa

Frente a un promedio país de 65,0 qq/ha, el registro más elevado lo exhibe Ayacucho (San Luis), con un rinde medio de 110,8 qq/ha, superando en un 125,6% el promedio provincial. No obstante, en las zonas de mayor escala sobresale Marcos Juárez (Córdoba), promediando 93,4 qq/ha sobre más de 226.000 ha, seguido por Presidente Roque Sáenz Peña (Córdoba) con 87,1 qq/ha y General López (Santa Fe) con 86,6 qq/ha.

3. Trigo: hegemonía del sudeste bonaerense

El rendimiento medio nacional se ubicó en 31,4 qq/ha. La franja costera y el sur bonaerense concentran los valores más altos del país: General Juan Madariaga lidera con 53,2 qq/ha (+51,0% respecto a la provincia de Buenos Aires), seguido muy de cerca por Mar Chiquita (50,1 qq/ha), General Pueyrredón (48,7 qq/ha) y General Alvarado (47,6 qq/ha).

4. Girasol: liderazgo del centro-oeste bonaerense

En un cultivo con media nacional de 21,2 qq/ha, el distrito bonaerense de 9 de Julio se posiciona en el primer puesto con 29,3 qq/ha (+31,8% sobre la media provincial). Completan el podio nacional Marcos Juárez en Córdoba con 28,2 qq/ha y General Juan Madariaga en Buenos Aires con 27,7 qq/ha.

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Fuente: https://www.argenfields.com/rindes-por-partido#soja