El pasado viernes a las 20 horas, la Escuela Superior de Comercio N° 51 de Armstrong volvió a albergar una función teatral después de diez años de inactividad en esa área. En el regreso de la actividad escénica al establecimiento, los estudiantes presentaron una adaptación de "La Nona", la obra del dramaturgo argentino Roberto Cossa.

Impulso institucional y equipo docente

La reactivación de este proyecto cultural durante el ciclo lectivo 2026 se concretó a partir de la organización del Departamento de Comunicación de la institución y contó con el respaldo de la directora del nivel secundario, Fernanda De Benedetti.

El montaje estuvo orientado a recuperar el espacio artístico dentro de la propuesta educativa de la escuela, articulando el trabajo entre docentes, directivos y el cuerpo estudiantil.

Protagonismo estudiantil y recepción del público

Los alumnos asumieron los roles principales de la puesta en escena ante una sala que acompañó el estreno de principio a fin. Desde la organización destacaron el compromiso de los jóvenes participantes y la respuesta positiva de los asistentes durante toda la función.

Con esta presentación, la comunidad educativa de la Escuela Superior de Comercio N° 51 formalizó el retorno de las artes escénicas a su agenda institucional tras una década sin estrenos.

Fuente: Armstrong y Región