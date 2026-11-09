Espectáculo literario futbolero en la Biblioteca Sarmiento

La Biblioteca Sarmiento de Las Rosas presentará el jueves 26 de noviembre de 2026, a partir de las 20.30, un espectáculo literario futbolero musical. La entrada cuesta $20.000 y habrá servicio de buffet.

Una propuesta entre lecturas y música

Según describen los organizadores, “la amistad, el amor, la memoria, el perdón” son sentimientos y situaciones que “ruedan dentro de una pelota”. Agregan que “historias y melodías entretejen la trama” de un espectáculo en el que “la vida se juega, se narra y se celebra”.

Quiénes participan

Las lecturas estarán a cargo de Leo Ravaglia y Aldo Marengo. La voz será de María Scalerandi y la guitarra, de Mauro Ramos.

Fecha, horario y entradas

El espectáculo se realizará en la Biblioteca Sarmiento de Las Rosas el jueves 26 de noviembre, a partir de las 20.30. La entrada tiene un valor de $20.000 y habrá servicio de buffet.

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