Sport C.C. y Sportivo A.C. empataron 2 a 2 en el primer encuentro de la final del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Cañadense. El partido se jugó bajo una lluvia persistente. La serie quedó abierta y el campeón se conocerá el próximo fin de semana en Las Parejas.

Así se dio el partido

Sportivo se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo. Federico "Belu" Pizzichini convirtió desde el punto del penal y marcó el 1 a 0 para el Lobo.

En el inicio del complemento, al minuto de juego, Tombolini igualó para el Celeste.

A los 24 minutos del segundo tiempo, Carrizo marcó el 2 a 1 para Sport. Después, el "Chueco" Martínez convirtió para Sportivo y dejó el marcador 2 a 2, resultado final.

Goles

Sportivo: Pizzichini (penal) y Martínez.

Sport: Tombolini y Carrizo.

La definición

El partido de vuelta se jugará el próximo fin de semana en Las Parejas. Allí se determinará el campeón de la Liga Cañadense de Fútbol.