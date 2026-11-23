La planta quesera de El Trébol, departamento San Martín, que administra el grupo francés Savencia, pasará a ser operada por Lácteos La Ramada, del grupo Gonella, de Esperanza, a partir del 1° de diciembre. La operación evita el cierre de la planta, que sus actuales dueños habían anunciado para el 31 de marzo de 2027, y garantiza la continuidad de los 54 trabajadores, según confirmó la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) mediante un comunicado.

Traspaso y continuidad laboral

Según el gremio, la carta de intención de venta se firmó el 19 de noviembre y el 24 se producirá el traspaso formal de la vendedora a la adquirente. El comunicado, firmado por el secretario general de Atilra, Héctor "Etín" Ponce, destacó "el esfuerzo conjunto realizado" y formuló votos por una exitosa gestión empresarial.

Jorge Álvarez, secretario general de Atilra El Trébol, explicó que todos los trabajadores serán incorporados por La Ramada y mantendrán su categoría, su antigüedad y su remuneración. Este martes se firmará el traspaso de cada operario. Álvarez valoró el proceso y agradeció la predisposición de Savencia, el trabajo del Gobierno santafesino, que participó en las gestiones, y la labor del propio gremio en la negociación.

La empresa adquirente

La Ramada pertenece a la familia Gonella, tiene su base operativa principal en Franck y presencia en distintas localidades de Santa Fe y Córdoba. Incorporará una planta con capacidad para procesar 130.000 litros de leche diarios, con foco en quesos como tybo y gouda. En agosto de este año había adquirido el 100% de la marca La Lácteo y su planta en Villa del Rosario, Córdoba.

En el sector se menciona que la empresa busca acentuar el año próximo su perfil industrial orientado al consumo masivo, con la proyección de superar el millón de litros diarios procesados. Opera tambos estabulados, es decir, instalaciones donde las vacas permanecen confinadas en espacios cubiertos o corrales con confort térmico, alimento balanceado y protección climática. Además, cuenta con plantas de leche en polvo, inaugurada en 2013, y de alimentos balanceados en Santa Fe.

Historia de la planta

La actividad industrial láctea y quesera en El Trébol fue iniciada en 1913 por los hermanos Esteban y Victorio De Lorenzi. En esa planta se originó el queso Trebolgiano, de pasta dura y autóctono de la localidad, que se comercializaba en piezas de 28 a 32 kilos.

En febrero de 1978 la firma fue adquirida por Sucesores de Alfredo Williner S.A., productora de los lácteos Ilolay. En 2023, Williner pasó a manos del grupo Savencia Fromage & Dairy, con lo cual la planta quedó en poder de la firma francesa, que ahora había anunciado su cierre.





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