Un hombre y una mujer fueron aprehendidos por efectivos policiales durante la noche de este miércoles en la ciudad de Armstrong, luego de haber sido sorprendidos en el momento en que intentaban sustraer cables de un camión estacionado en la vía pública.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico de Armstrong, dependiente de la Unidad Regional III del departamento Belgrano. De acuerdo con el parte oficial difundido por la fuerza de seguridad, la intervención se produjo en la intersección de las calles Democracia y Schaer, donde los sospechosos fueron interceptados mientras presuntamente manipulaban dentro del vehículo.

Tras concretar la aprehensión de ambas personas por el delito de tentativa de robo, los agentes iniciaron las actuaciones de rigor en la dependencia correspondiente.

Diligencias en curso

Según informaron fuentes policiales, al momento del operativo no se encontraba presente el responsable del transporte afectado. Por este motivo, los efectivos realizan actualmente las diligencias necesarias para establecer la identidad del propietario del rodado y formalizar las actuaciones judiciales vinculadas al hecho.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)