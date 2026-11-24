mora familiar (1)

Radiografía del endeudamiento en Las Rosas

En la ciudad de Las Rosas, con una población de alrededor de 15.000 habitantes según el Censo 2022, se contabilizan 6.395 familias con compromisos en el sistema financiero formal a septiembre de 2026. De ese total, 1.473 deudores se encuentran en mora, lo que representa un 23,0% del total de personas endeudadas. Por su parte, medida en volumen dinerario, la **tasa de morosidad en pesos se ubica en el 9,2%.

El estudio elaborado por el CEPA destaca que la deuda promedio por deudor en Las Rosas alcanza los $5,8 millones, cifra sensiblemente superior a los $4,7 millones que promedian tanto la provincia de Santa Fe como el total nacional. En contrapartida, la mora promedio por deudor moroso asciende a $2,3 millones, situándose levemente por debajo del registro provincial ($2,4 millones).

Posición relativa: Las Rosas lidera la morosidad en el departamento Belgrano

Al contrastar con los diferentes niveles territoriales, el porcentaje de deudores en mora de Las Rosas (23,0%) supera por 2,6 puntos porcentuales al promedio del departamento Belgrano (20,4%), aunque permanece por debajo de la media de la provincia de Santa Fe (25,9%) y del total del país (28,4%). En cuanto a la tasa de morosidad en pesos, el 9,2% local resulta mayor al 7,9% departamental, pero menor al 13,1% provincial y al 15,4% nacional.

Hacia el interior del departamento Belgrano, Las Rosas ocupa el 1° puesto entre las seis localidades que cuentan con al menos 500 deudores en función del porcentaje de personas en mora

Las Rosas : 23,0% de deudores en mora (tasa en pesos de 9,2%)

: 23,0% de deudores en mora (tasa en pesos de 9,2%) Las Parejas : 21,8% de deudores en mora (tasa en pesos de 9,4%)

: 21,8% de deudores en mora (tasa en pesos de 9,4%) Tortugas : 19,4% de deudores en mora (tasa en pesos de 7,2%)

: 19,4% de deudores en mora (tasa en pesos de 7,2%) Armstrong : 18,3% de deudores en mora (tasa en pesos de 6,1%)

: 18,3% de deudores en mora (tasa en pesos de 6,1%) Bouquet : 15,5% de deudores en mora (tasa en pesos de 3,2%)

: 15,5% de deudores en mora (tasa en pesos de 3,2%) Montes de Oca: 13,5% de deudores en mora (tasa en pesos de 7,5%)

En el contexto provincial, considerando las 150 localidades santafesinas con al menos 1.000 deudores, la ciudad se sitúa en el puesto 71° en porcentaje de deudores en mora y en el puesto 97° en tasa de morosidad.

La brecha de financiamiento: el impacto de las billeteras virtuales

El informe evidencia una marcada disparidad según el tipo de entidad acreedora. Mientras que en los bancos tradicionales la tasa de morosidad de las familias rosenses es del 7,2%, en las billeteras virtuales y proveedores no bancarios trepa al 30,7%.

Esta tendencia se refleja de lleno en la composición de los deudores atrasados:

El 53% de los morosos de Las Rosas mantiene deudas impagas únicamente con billeteras virtuales .

. El 28% se encuentra en mora exclusivamente con entidades bancarias

El 20% registra compromisos impagos en ambos tipos de entidades de forma simultánea.

A nivel comparativo, la mora local en billeteras virtuales (30,7%) se sitúa próxima a los valores de la provincia (31,8%) y del país (34,5%), en tanto que la morosidad bancaria local (7,2%) es inferior al 9,5% santafesino y al 11,8% nacional.

Perfil etario: concentración en adultos jóvenes y mayor vulnerabilidad juvenil

El análisis por franjas de edad demuestra que los morosos de entre 25 y 54 años representan el 71,2% del total de deudores en mora de la localidad, en línea con la provincia (70,8%) y la nación (71,0%)[3]. El tramo de 25 a 34 años concentra la mayor cantidad absoluta de personas en mora (406 casos), seguido por el segmento de 35 a 44 años (371 casos) y de 45 a 54 años (272 casos).

Sin embargo, al evaluar la morosidad relativa sobre el total de personas endeudadas en cada grupo etario, los jóvenes presentan la mayor vulnerabilidad:

Menores de 25 años (15 a 24 años) : el 34,6% de los endeudados está en mora (128 casos sobre 370 deudores).

: el (128 casos sobre 370 deudores). 25 a 34 años : el 31,7% de los deudores está en mora (406 casos sobre 1.280 deudores).

: el (406 casos sobre 1.280 deudores). 35 a 44 años : el 26,6% presenta atrasos (371 morosos sobre 1.394 deudores).

: el 26,6% presenta atrasos (371 morosos sobre 1.394 deudores). 45 a 54 años : el 21,5% se encuentra en mora (272 morosos sobre 1.264 deudores).

: el 21,5% se encuentra en mora (272 morosos sobre 1.264 deudores). 55 a 64 años : el 17,0% está en mora (150 morosos sobre 882 deudores).

: el 17,0% está en mora (150 morosos sobre 882 deudores). 65 a 74 años : el 14,2% está en mora (111 morosos sobre 783 deudores).

: el 14,2% está en mora (111 morosos sobre 783 deudores). 75 años o más: apenas el 8,3% registra atrasos (35 morosos sobre 422 deudores).

Severidad de la mora: el 70% en situación irrecuperable

Uno de los datos más alarmantes del informe radica en la gravedad de la mora. Al evaluar la peor clasificación de cada moroso dentro del sistema, el 69,6% de los deudores con atrasos en Las Rosas se ubica en Situación 5 (irrecuperable). Esta proporción supera el promedio de la provincia de Santa Fe (66,2%) y del total país (68,0%).

Por su parte, un 19,8% se halla en Situación 4 (alto riesgo de insolvencia) y el 10,6% restante en Situación 3 (con problemas).

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