Foto crédito: FM 92 Roldán

Un hombre de 47 años quedó en prisión preventiva efectiva por 30 días, acusado de agredir físicamente y amenazar a su ex pareja, la influencer roldanense Flor Ferre, a quien habría trasladado contra su voluntad desde Roldán hasta la zona de Casilda. La medida fue dispuesta el sábado 21 de noviembre en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Qué investiga la Fiscalía

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre. Según la investigación del fiscal Martín Sanguinetti Marull, la mujer subió voluntariamente a una camioneta Chevrolet S10 para conversar con su ex pareja. Durante el encuentro, el hombre habría comenzado a conducir pese a que ella le pedía bajar del vehículo.

En el recorrido, que incluyó sectores de San Jerónimo, Carcarañá y Casilda, el acusado habría realizado maniobras peligrosas, amenazado a la mujer y ejercido violencia física. Según la Fiscalía, cuando ella logró escapar de la camioneta, él la habría perseguido, sujetado del cabello, arrojado al suelo y golpeado, y luego la habría obligado a regresar al vehículo.

La Fiscalía también le atribuye un golpe de puño en el ojo izquierdo y haberla intimidado exhibiendo una herramienta.

La resolución judicial

En la audiencia imputativa, el fiscal solicitó 90 días de prisión preventiva. La jueza Dra. Álvarez dispuso la prisión preventiva efectiva por 30 días, con posibilidad de que la Fiscalía solicite una prórroga.

El hombre fue imputado por lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas. La causa continúa bajo investigación.

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