Las Rosas lanzó la temporada del programa Mi Huerta

¡Confirmados! ¡Estos son!: se difundió la grilla de artistas de la Fiesta del Mate
Las Rosas DigitalLocales01 de septiembre de 2026
La 25° edición se realizará el 10 y 11 de octubre en la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita.
La Municipalidad de Las Rosas realizó el pasado miércoles, en el Complejo Ambiental, el lanzamiento de la temporada primavera-verano del programa municipal "Mi Huerta".
La jornada comenzó con un taller práctico destinado a brindar herramientas y conocimientos para la implementación de huertas familiares durante la temporada primavera-verano.
Posteriormente, se realizó la entrega de semillas y plantines de temporada a cambio de residuos reciclables, una iniciativa que buscó promover la separación en origen y el compromiso con el cuidado del ambiente.