Las Rosas lanzó la temporada del programa Mi Huerta



La Municipalidad de Las Rosas realizó el pasado miércoles, en el Complejo Ambiental, el lanzamiento de la temporada primavera-verano del programa municipal "Mi Huerta".

Taller práctico

La jornada comenzó con un taller práctico destinado a brindar herramientas y conocimientos para la implementación de huertas familiares durante la temporada primavera-verano.

Canje de reciclables por semillas

Posteriormente, se realizó la entrega de semillas y plantines de temporada a cambio de residuos reciclables, una iniciativa que buscó promover la separación en origen y el compromiso con el cuidado del ambiente.