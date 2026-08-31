Las Rosas lanzó la temporada del programa Mi Huerta

El Complejo Ambiental de la Municipalidad de Las Rosas fue escenario de un taller de huertas familiares y un canje de materiales reciclables por semillas.
Locales31 de agosto de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital


La Municipalidad de Las Rosas realizó el pasado miércoles, en el Complejo Ambiental, el lanzamiento de la temporada primavera-verano del programa municipal "Mi Huerta".

Taller práctico

La jornada comenzó con un taller práctico destinado a brindar herramientas y conocimientos para la implementación de huertas familiares durante la temporada primavera-verano.

Canje de reciclables por semillas

Posteriormente, se realizó la entrega de semillas y plantines de temporada a cambio de residuos reciclables, una iniciativa que buscó promover la separación en origen y el compromiso con el cuidado del ambiente.

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