

La Policía Federal Argentina incautó 45 panes de cocaína que se encontraban enterrados en una vivienda de la ciudad de Roldán. El operativo, llevado a cabo en las últimas horas, se enmarca en la investigación por el hallazgo de una avioneta narco aterrizada en Villa Eloísa. El procedimiento dejó como saldo un hombre detenido y el secuestro de estupefacientes de alto valor económico.

Conexión con la aeronave abandonada

Este allanamiento es el resultado de las tareas de inteligencia derivadas del reciente aterrizaje y posterior abandono de una aeronave ligera vinculada al tráfico internacional de drogas. Los investigadores lograron seguir el rastro de la logística de la organización criminal hasta un domicilio en Roldán, utilizado presuntamente como punto de acopio transitorio.

Detalles del secuestro y el detenido

Durante la requisa del inmueble, los efectivos federales descubrieron la droga oculta bajo tierra, fraccionada en 45 panes. Según estimaciones oficiales de la fuerza, el cargamento incautado tiene un valor en el mercado ilícito que asciende a los 500.000 dólares.

En el lugar fue aprehendido un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia Federal. Los investigadores señalan al detenido como uno de los presuntos responsables de custodiar la sustancia y brindar apoyo logístico en tierra a la organización narco.

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