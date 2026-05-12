Un operativo de seguridad de alta tensión se desplegó este martes en el departamento Iriondo, Santa Fe, tras el aterrizaje forzoso de una avioneta presuntamente utilizada para el transporte de cocaína. El hecho, ocurrido a 17 kilómetros al sur de Cañada de Gómez, en el paraje La Florida cerca del límite con Villa Eloísa, desencadenó un violento enfrentamiento armado entre personal de Gendarmería Nacional y el apoyo logístico terrestre de la aeronave. El saldo preliminar arrojó dos pilotos detenidos, un agente federal herido y múltiples vehículos incendiados en medio de la fuga.

Tiroteo y un gendarme atropellado en la huida

La aeronave sufrió un desperfecto mecánico que la obligó a descender de emergencia en una zona de campos. Una patrulla de Gendarmería Nacional que custodiaba el sector arribó rápidamente al lugar y sorprendió a los tripulantes mientras eran asistidos por su estructura de apoyo. Al verse acorralados, los sospechosos, que se movilizaban en tres vehículos, iniciaron la huida y abrieron fuego directo contra los efectivos federales.

Durante el escape sobre la Ruta Nacional 178, uno de los vehículos atropelló a un gendarme que participaba del cerco perimetral. El efectivo debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Cañada de Gómez diagnosticado con un traumatismo de cráneo. Tras recibir la atención médica correspondiente, los reportes oficiales indicaron que permanece internado en observación, aunque fuera de peligro.

Vehículos incendiados y búsqueda de prófugos en la región

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, la banda criminal utilizó dos camionetas Fiat Strada, una blanca y otra gris, junto a un Volkswagen Gol Trend. Horas después del intenso tiroteo, las fuerzas de seguridad hallaron las dos camionetas abandonadas e incendiadas. Uno de estos vehículos fue localizado envuelto en llamas sobre la Ruta Provincial 15, en dirección a la localidad de Cruz Alta.

El Volkswagen Gol Trend, que presenta impactos de bala visibles en sus laterales producto del enfrentamiento, logró evadir la escena. Las autoridades mantienen estrictos controles en los corredores viales de la región. Asimismo, emitieron una alerta preventiva a todos los centros de salud y hospitales zonales ante la fuerte sospecha de que algunos miembros de la banda prófuga resultaron heridos por el fuego cruzado.

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Dos pilotos detenidos en operativos coordinados

En paralelo al aseguramiento de la aeronave, la Brigada de Drogas de la Policía de Santa Fe ejecutó una serie de allanamientos y rastrillajes preventivos en las localidades de Armstrong, Tortugas, Bustinza y Cruz Alta. Este amplio despliegue permitió la captura de dos hombres de nacionalidad boliviana, quienes posteriormente fueron identificados como los pilotos a cargo de la aeronave siniestrada.

La investigación integral del caso y los peritajes sobre la aeronave quedaron a cargo de la Justicia Federal, con la intervención directa de la Región II de Gendarmería Nacional, con asiento operativo en la ciudad de Rosario.