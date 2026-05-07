Verdecchia lanzó Crecen 2026, una iniciativa para los centros de estudiantes del Departamento Belgrano.

El programa impulsado por el senador Pablo Verdecchia fue presentado en Tortugas con la participación de 12 centros de estudiantes, dando inicio a una nueva edición con mayor financiamiento y nuevas herramientas para la formulación de proyectos.
Regionales07 de mayo de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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En el nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 354 de la localidad de Tortugas, se llevó adelante la presentación del programa CreCen 2026, una iniciativa impulsada por el senador provincial Pablo Verdecchia que busca fortalecer la participación estudiantil en las instituciones educativas del departamento.

La jornada contó con la participación de 12 centros de estudiantes, quienes comenzaron a trabajar en la elaboración de proyectos que serán presentados en las próximas semanas en el marco del programa.

CreCen propone que los propios estudiantes identifiquen necesidades dentro de sus escuelas y elaboren propuestas concretas para abordarlas, promoviendo una participación activa y comprometida en la vida institucional.

Para esta nueva edición, el programa incorpora mejoras significativas, entre ellas una mayor inversión para cada centro de estudiantes, que deberán presentar entre dos y tres proyectos, enmarcados en distintas líneas de financiamiento:

      mejoras de infraestructura y espacios escolares,

      adquisición de equipamiento y recursos,

      y propuestas de formación, charlas o actividades educativas.

Durante los próximos meses, los centros de estudiantes avanzarán en la presentación, evaluación y ejecución de los proyectos, consolidando una política que apuesta a la participación real de los jóvenes y a la mejora concreta de las instituciones educativas.

“Creemos en una participación que no se queda en la idea, sino que se transforma en acción. Este programa es una herramienta para que los estudiantes puedan decidir, proponer y hacer”, destacó el senador Verdecchia.

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