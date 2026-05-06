La carpa blanca docente llegó a Armstrong en defensa de la escuela



La emblemática Carpa Blanca de AMSAFE se instaló este martes 5 de mayo en la Plaza Flotron de Armstrong, marcando la décima tercera parada de su recorrido por los 19 departamentos de Santa Fe. Encabezada por el secretario general Rodrigo Alonso y la delegada departamental Daniela Charo, la jornada sirvió para visibilizar la crisis salarial y las políticas de ajuste que afectan al sector educativo provincial.

Una lucha por la visibilización educativa

El objetivo de esta iniciativa itinerante es fortalecer el vínculo con la sociedad y exponer las problemáticas que atraviesan maestros y profesores. Alonso realizó un balance positivo de la actividad en Armstrong, destacando el acompañamiento local: "Vemos que la comunidad se está acercando a acompañar a sus maestros y profesores", afirmó el dirigente, subrayando que la política del gremio es defender la escuela pública frente al contexto actual.

El salario docente frente a la inflación

El punto central del reclamo es la brecha entre los ingresos y el costo de vida. Alonso desmintió categóricamente las afirmaciones oficiales sobre la recuperación del poder adquisitivo. Según los datos del gremio, desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, los trabajadores de la educación han sufrido una pérdida del 35% del salario.

"El 90% de los docentes estamos bajo la línea de pobreza. Esto nos obliga al pluriempleo, afectando la planificación y el pensamiento pedagógico", advirtió Alonso.

Actualmente, un maestro de grado percibe $1.037.205,23, mientras que la línea de pobreza se ubica en los $1.400.000, una realidad que, según el sindicato, precariza la labor frente al aula.

Críticas al presentismo y la autonomía gremial

Durante la conferencia, se cuestionó duramente el incentivo a la asistencia o "presentismo". Para AMSAFE, es una medida que presiona a los docentes a trabajar enfermos por un plus salarial insuficiente. Asimismo, Alonso criticó la compra de paquetes educativos a fundaciones privadas sin consulta previa a los profesionales del área.

Respecto a las acusaciones de "politización", el secretario general fue tajante al declarar que, aunque son autónomos de los partidos, no son neutrales: "Tenemos un posicionamiento político claro: defendemos la educación pública, gratuita y de calidad". Por su parte, Daniela Charo lamentó que algunos sectores institucionales no valoren el símbolo de la carpa, pero reafirmó la continuidad del plan de lucha en todo el territorio santafesino.