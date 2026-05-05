

La provincia de Santa Fe busca posicionarse en la escena turística internacional con la postulación de Cañada Rosquín (departamento San Martín) y Zenón Pereyra (departamento Castellanos) a la edición 2026 del programa "Best Tourism Villages". Esta iniciativa, impulsada por Naciones Unidas Turismo (UN Tourism), reconoce a las localidades que preservan su patrimonio cultural y natural, promoviendo la sostenibilidad como motor de desarrollo rural.

Trabajo conjunto e identidad local

La Secretaría de Turismo provincial coordinó las presentaciones en articulación con las administraciones locales. Marcela Aeberhard, titular del área, destacó que este trabajo conjunto pone en valor a las comunidades y reafirma el camino hacia el turismo sostenible en la región.

La postulación de Cañada Rosquín cuenta con el respaldo del músico León Gieco, oriundo de la localidad, quien aportó un relato sobre su conexión y pertenencia con el lugar. Por su parte, Zenón Pereyra basa su candidatura en su particular tradición masónica y el legado del piloto y constructor Domingo Bucci, cuyo museo local representa un importante atractivo regional.

Los requisitos del certamen mundial

El programa de la ONU distingue anualmente a destinos rurales que sobresalen por proteger sus valores, productos y estilos de vida. Las localidades participantes deben tener menos de 15.000 habitantes y mantener una fuerte presencia de actividades tradicionales.

Los pueblos que resulten seleccionados obtendrán visibilidad global, integrarán una red internacional de buenas prácticas en turismo sostenible y recibirán apoyo técnico para fortalecer su oferta. "Santa Fe sigue apostando a un turismo que transforma, incluye y proyecta", concluyó Aeberhard.

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