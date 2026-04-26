

El fin de semana de fútbol en la Liga Cañadense dejó distintos matices para los representantes de Las Rosas en la Zona Oeste. Mientras un equipo logró sumar para mantenerse en la pelea por el primer puesto, otro no pudo hacer valer su localía y cayó al fondo de la tabla de posiciones.

Empate de Almafuerte en Tortugas

En su visita a Unión de Tortugas, Almafuerte protagonizó un partido disputado que concluyó con un empate en cero. El trámite del encuentro presentó mucha fricción, situación que derivó en la expulsión del jugador Scaglia en el conjunto visitante.

A pesar de no lograr la victoria, este punto le permite a Almafuerte llegar a las 15 unidades y mantenerse como el único escolta de la zona. En el plano individual, el delantero Joaquín Molina continúa siendo una pieza clave, manteniéndose en el lote de goleadores del torneo con 5 anotaciones.

Dura caída de Belgrano como local

La contracara del fin de semana se vivió en el estadio de Belgrano. El equipo local sufrió una contundente derrota por 3 a 0 frente a Argentino. Los goles del triunfo visitante fueron obra de Beloqui, Gutiérrez (de penal) y Gorosito.

El panorama se oscureció aún más para los dueños de casa tras la tarjeta roja recibida por Rosetti. Con este resultado, Belgrano queda estancado en la penúltima ubicación de la Zona Oeste con apenas 5 puntos en su haber.

Williams Kemmis a la espera y panorama de la zona

Por otro lado, el Club Atlético Williams Kemmis cumplió con su fecha libre correspondiente a esta jornada. Sin actividad oficial, el equipo permanece con 13 puntos en el cuarto lugar de la tabla, manteniéndose en zona de clasificación y a la expectativa de sus próximos rivales.

En la parte más alta, Sportivo de Las Parejas superó por 1 a 0 a Montes de Oca (gol de Toia) y, con 18 unidades, se convirtió en el primer equipo clasificado a los octavos de final.

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