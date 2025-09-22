"Eliminación de retenciones es una medida electoral", opinan Pullaro y Scaglia

Scaglia pide en Esperanza el fin de las retenciones al campo
La vicegobernadora de Santa Fe participó en la Fiesta Nacional de la Agricultura y reclamó al gobierno nacional la eliminación del impuesto al sector.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora, Gisela Scaglia, se expresaron sobre la decisión del Gobierno Nacional de eliminar temporalmente las retenciones a la venta de granos hasta el 31 de octubre.Provinciales22 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
El gobernador y la vicegobernadora de Santa Fe coincidieron en que se trata de una "medida electoral" que no aporta la "previsibilidad" que el sector agropecuario necesita para invertir a largo plazo. En su lugar, reclamaron la eliminación definitiva de estos impuestos para dar confianza a los productores.
El gobernador Pullaro afirmó que, si bien su gestión había solicitado la baja de las retenciones desde el inicio, la medida anunciada es "paliativa" y no representa una solución a largo plazo. "Lo que se necesitan son políticas públicas que al sector del campo le den previsibilidad", aseguró. Según el mandatario, esta decisión podría beneficiar a los grandes productores que liquidarán parte de su cosecha, pero los pequeños y medianos no tuvieron la oportunidad de prepararse.
Pullaro calificó la medida como "coyuntural" y "electoral", vinculándola a la necesidad del Gobierno de generar una entrada de dólares tras la reciente venta de divisas para contener el tipo de cambio. "La Argentina pierde cada vez más reservas y dólares", subrayó.
Además de las retenciones, el gobernador de Santa Fe se refirió al impacto de la situación económica en la provincia. Mencionó que los comerciantes están recibiendo listas de precios con aumentos, lo que impactará negativamente en la inflación. Aunque valoró la desaceleración de la inflación, destacó la necesidad de una baja en las tasas de interés para que el sector productivo pueda acceder a créditos.
Para Pullaro, la confianza política es crucial. "Necesitamos más votos que vetos en el Congreso, lo que requiere más diálogo que el que hay en este momento", afirmó, haciendo hincapié en la importancia de un consenso político para atraer inversiones al país y reducir el riesgo.
La vicegobernadora Gisela Scaglia reforzó la postura de Pullaro, calificando la baja de retenciones como "una buena noticia" pero "insuficiente". "Nos duele la falta de previsibilidad, como si sembrar y cosechar se resolviera en 30 días", declaró. Scaglia enfatizó que el país necesita una política de largo plazo que elimine las retenciones de forma permanente. "Para que los productores inviertan con confianza y sigamos construyendo futuro", concluyó la funcionaria.
