A tener fe: el lunes 8 de septiembre llegan las obras a la ruta 178 en Las Rosas

"Y un día nos quedamos sin puente..."
"Así quedo el puente de rio Carcaraña altura Carcaraña ruta N°9", dice Graciela Burki, en el facebook de Caza Tormentas del Sur. Las imágenes son elocuentes.
Los trabajos se concentrarán en dos frentes principales, uno en la travesía urbana de Las Rosas y otro entre Villa Eloísa y Armstrong, con reducciones de carril.
A partir de la próxima semana, Vialidad Nacional pondrá en marcha un plan de mejoras en la transitabilidad de la Ruta Nacional 178, en la provincia de Santa Fe. El organismo informó que los trabajos se desarrollarán de manera simultánea en dos frentes principales, lo que ocasionará reducciones de carril y tránsito alternado en las zonas de obra.
El objetivo principal es reparar el deterioro de la calzada para garantizar una mayor seguridad vial a los usuarios que circulan por esta importante vía de comunicación productiva.
El primer frente de trabajo comenzará el lunes 8 de septiembre y se centrará en la travesía urbana de la RN 178 en la localidad de Las Rosas. Las tareas programadas incluyen el fresado de las deformaciones y desprendimientos del pavimento existente para luego aplicar una nueva capa de rodamiento con asfalto en caliente, asegurando una superficie más duradera y uniforme.
Según lo comunicado por Vialidad Nacional, este servicio de bacheo continuará su avance desde Las Rosas en dirección sur, abarcando la zona de La California, Montes de Oca y la travesía urbana de Las Parejas, hasta conectar con la Autopista Rosario–Córdoba (RN 9).
El segundo sector de obras se ubica en el tramo de la RN 178 entre Villa Eloísa y la autopista Rosario–Córdoba. En esta zona, donde previamente se realizaron tareas de reconstrucción de la base mediante reciclado con cemento, los trabajos actuales consisten en el fresado y la colocación de la capa final de rodamiento.
En ambos frentes, las reparaciones de la calzada se complementarán con el recalce y la compactación de las banquinas. Se solicita a los conductores circular con precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros para evitar siniestros.
Vialidad Nacional determinó mantener el cierre total de la ex Ruta 9 (ahora RN 1V09) entre Carcarañá y Correa ante las afectaciones provocadas por la crecida del río.
Nivel del Río Carcarañá en descenso, pero autoridades locales mantienen la alerta y piden a la comunidad no confiarse.
Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa.
